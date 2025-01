La izquierda tofu entra en cortocircuito con una mujer trans islamófoba

En el año 2020, los Oscars crearon un comité para garantizar que todas las películas cumpliesen un mínimo de inclusividad con las minorías. Básicamente significaba que si hacías un peliculón de la guerra civil española, no era apto para la estatuilla si no aparecían chinos o lesbianas en las filas de la Falange y la CNT en la España de 1936.

El mundo woke hizo palmas este año cuando Emilia Pérez fue nominada a los Oscars, un musical protagonizado por una mujer trans (además española), Karla Sofía Gascón. Hoy se han destapado tweets antiguos de la actriz racistas e islamófobos y hasta algunos insultando a Pablo Iglesias y la izquierda ha entrado en cortocircuito. Karla Sofía ha pasado en una mañana de icono de la izquierda tofu a icono de Vox.

??? Críticas a Karla Sofía Gascón, nominada al Óscar, por antiguos tuits sobre George Floyd y el islam:



"El Islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente"



'Variety' ha sacado a la luz varios de sus posts ¿Qué opinas? pic.twitter.com/OxZwrOPdCU — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) January 31, 2025

Es el último bofetón de una izquierda woke que agoniza. Una ideología que se basa en definir a un villano: el hombre blanco heterosexual del occidente cristiano y alrededor suya a todo el pueblo oprimido. Hoy se sorprenden porque una transexual critique una religión que en algunos países fundamentalistas la colgaría de una grúa. Ayer porque una actriz multimillonaria que dio un discurso anticapitalista recogiendo un premio tenga 25 pisos en propiedad.

Antes de que el wokismo se lleve otra desilusión, voy a ahorrarles tiempo. No podéis apoyar ninguna película de los Oscars. The Brutalist va de un judío que huye del holocausto nazi: apología del sionismo para blanquear los crímenes de Israel. Anora va de una prostituta pero el millonario ruso que la contrata se porta bien con ella: blanqueo de la prostitución. Wicked es una película de brujas, casualmente las brujas en el cine siempre son malas y tienen la nariz pintiaguda y los brujos son sabios como Merlín, machismo encubierto.

En Dune el protagonista es un varón heterosexual, basura total. La Sutancia va de una actriz que la industria del cine ha olvidado cuando ha envejecido y ha perdido su belleza, pero la actriz que supuestamente ha envejecido mal es Demi Moore, aquí ya no tengo ni palabras. Resumen: no se puede apoyar nada en los Oscars, no existen seres humanos puros y la vida no tiene sentido.

Esta semana en X se ha hablado de Karla Sofía Gascón, de Trump y del carnet de conducir de Marta Díaz.

Qué tuit plagado de racismo y abyección de Karla Sofía Gascón eres según tu signo zodiacal — Adrián Chávez (@nochaveznada) January 31, 2025

Lo trans no quita lo racista ni lo islamófobo.

Refugiarse en el colectivo para “pedir perdón” no exime a Karla Sofía Gascón de que sus discursos sean de odio. pic.twitter.com/pXohASr3xK — Tesh Sidi?? (@teshsidi) January 31, 2025

Reportera: “¿Tiene algún plan para visitar el lugar (del accidente)?”



Trump: “¿Qué es el lugar? ¿El agua? ¿Quieres que vaya a nadar?” pic.twitter.com/ZngHUQ622z — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 30, 2025

Ayer Trump abrió un campo de concentración. Por la tarde fui a Leroy Merlín. — chititittitis (@chitiexplota) January 30, 2025

Ana Guerra sorprendida al descubrir que el Museo del Prado tiene más relevancia artística que ella. Lo de esta mujer me supera. Imposible no amarla ? pic.twitter.com/6GNBDK7GP5 — Alberto Cano (@AlbertoCR_) January 23, 2025

Marta Díaz lleva más de dos años estudiando el teórico del carnet de conducir y ha suspendido pic.twitter.com/rDpq0g1lL4 https://t.co/aAqTUlpsN1 — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) January 29, 2025