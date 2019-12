"¿Qué está echando en el bombo?" Los memes más divertidos de la Lotería de Navidad 2019

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad está llenando Twitter de memes. Uno de los acontecimientos más comentados de esta mañana de lotería es lo madrugador que ha sido el premio Gordo que nos ha sorprendido a las 9:30 de la mañana cuando el sorteo solo llevaba algunos minutos.

el resto de niños viendo que no van a cantar el gordo a 8 minutos de empezar #LoteriaNavidad pic.twitter.com/099r7gUFCQ

El 22 de diciembre es el día de la lotería, sí pero también es el día de la salud. Miles de personas que habían puesto sus expectativas en recibir alguno de los premios de la Lotería, hoy tienen que conformarse con la salud y la esperanza de tener más suerte en el próximo sorteo.

Como me Como voy a creo que voy acabar a acabar el día realmentede hoy después cuando no mede la lotería toque nada #LoteriaRTVE #LoteriaNavidad #LoteriaDeNavidad2019 pic.twitter.com/URuUh7EcK6

9:00: a ver si #ElGordo me quita la hipoteca11:00: a ver si un quinto premio me da para un viaje12:00: a ver si la pedrea me da pa una cena13:00: a ver si cae un reintegro y recupero algo14:00: al menos tengo mucha salud#LoteriaRTVE#LoteriaNavidad