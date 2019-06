La asombrosa y fácil manera de pelar ajos que querrás haber conocido antes (y que ha reventado Internet)

Pongámonos en situación. Tenemos alma de cocinillas, así que nos disponemos a preparar una gran y suculenta comida en nuestra cocina con todos los utensilios perfectamente ordenados. Entonces, llega el momento de pelar los ajos.

Tras esto, ese conocido olor se queda impregnado en nuestras manos. Procedemos a lavarlas, pero no hay nada que hacer, ahí se ha quedado esa, digamos, esencia. Y a esto, le sumamos el tiempo que nos ha llevado quitar la piel a los ajos.

Bien, pues una usuaria de twitter, que según dice suele hacer grandes cantidades de comida coreana, ha descubierto la asombrosa y fácil manera de pelar los ajos que ha, literalmente, reventado Internet. El tuit, en cuestión, lleva más de 114.000 'retuits' y más de 333.000 'me gusta'.

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!👌 pic.twitter.com/14GGJDQhRj — 𝖛𝖆𝖑𝖊𝖓𝖙𝖎𝖓𝖆 ✣ 𝖑𝖔𝖗𝖉 🌑 (@VPestilenZ) 17 de junio de 2019

"Cuanto ajo podría haber utilizado si lo hubiera sabido"

La mayoría de las respuestas son de usuarios a los que le ha estallado la cabeza con esta técnica. Muchos comentarios van en la misma línea: ojalá haberlo sabido antes.

Not sure how I never knew about this. I lament when I consider how much more garlic I could have used during all these years had I only known of this technique. — Mr. Business (@MasterBismuth) 17 de junio de 2019

Roast garlic and parsnip soup every day from now on — Elvis Parsley - ScarcityIsManufacturedForProfit (@snorenat) 17 de junio de 2019

Well this just changed my blinking life — Fay Ripley (@FayRipley) 17 de junio de 2019