Curanderos y charlatanes vendiendo sus productos por Amazon: ¿Hasta cuándo?

Nota: "Todos los enlaces de este artículo están archivados con archive.is para establecer una fotografía del contexto digital en el momento de redactar el texto y antes de que desaparezcan."

"Me dedico a hacer feliz a las personas y a curar un montón de enfermedades, la mayoría de ellas incurables".

Así se presenta Salvador Lizana Barba en su canal de Youtube. Este personaje que se define como naturópata y sanador en su página de Facebook vive en Terrassa y tiene montado un negocio entorno a la supercheria y a la falsa medicina en Amazon desde hace 7 meses. Salvador utiliza las redes sociales para promocionarse, construir un personaje afable y bonachón para luego vender sus productos en la tienda de comercio electrónico.

"Pertenezco a la ciencia espiritual, que tiene muchos más conocimientos que la terrenal..." Así comienza las instrucciones de uso de su "Estructura para la ELA", una especie de alambre retorcido y forrado que se ponen en la cabeza durante media hora al día para curar una enfermedad incurable, como él mismo señala en el vídeo para luego apostillar: "Ya he curado a varias personas". Su precio: 45€ en Amazon

Parece de chiste, pero en un grave problema que muestra lo fácil que es levantar un tinglado sin salir de casa para intentar sacar los cuartos a gente desesperada. Se puede utilizar las redes sociales para enredar a los incautos con la peor farfullería pseudocientífica y luego vender tus pantomimas en la tienda más grande del mundo. Nadie vigila. Nadie dice nada.

El vídeo de la estructura que cura el ELA, una especie de percha retorcida y cubierta de lana, no tiene desperdicio:

Salvador pinta también unas láminas que dicen sanar todo tipo de enfermedades: el parkinson, la demencia senil, la esquizofrenia, el lupus, el alzheimer, etc... Así lo afirma él mismo en su página de Facebook. Basta con sentarse frente a ellas 15 minutos al día durante varios días para terminar con todos tus males. No se sabe muy bien de qué depende el tiempo de exposición pero Salvador tiene una tabla para definir el tratamiento según el tiempo frente a cada cuadro.

El curandero intenta protegerse de las denuncias evitando escribir la palabra "curación" o "cura" allí donde vende, prefiere términos como "regular", "tratamiento", "energía" o "eficacia". En ninguno de sus anuncios de Amazon habla de curación. Sabe perfectamente que se la juega. El truco consiste en enlazar todos estos anuncios con un vídeo de instrucciones en su canal de Youtube donde el charlatán se explaya de manera más personal. Más de 21.000 suscriptores avalan la técnica. ¿Cuántos habrán picado?

El problema de estos vendedores de humo es que juegan con ventaja. La manga ancha y descargo de responsabilidad que las multinacionales hacen en sus términos y condiciones de uso sin un control efectivo de los mismas. El TOS de Amazon se dejan claros los productos prohibidos para entrar en el plan de vendedores:

"Reclamaciones de productos prohibidos para enfermedades:

La FDA y Amazon prohíben la venta de suplementos que pretenden curar, mitigar, tratar o prevenir enfermedades en humanos. Los siguientes son algunos ejemplos de enfermedades que los suplementos no pueden pretender curar, mitigar, tratar o prevenir: Cáncer, Hepatitis, [...] ELA (esclerosis lateral amiotrófica, o enfermedad de Lou Gehrig)"

¿Se puede considerar un cuadro o una percha retorcida un suplemento? A la hora de redactar este reportaje, la tienda de Salvador Lizana Barba en Amazon —afincada en Terrassa y de nombre Nueva Filosofía de Salud Bi Quix de Fu, S.L.— tiene 51 productos a la venta. La mayoría de ellos pertenecen al programa PRIME. Las productos son gestionados por Amazon y se almacenan en sus centros logísticos.

La legislación española también es muy ambigua. Si no son medicamentos no están regulados y no necesitan pasar ningún filtro de venta amparado por el artículo 27 del Real Decreto 1591/2009.

Sin embargo, el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto sobre publicidad y promoción comercial de productos con finalidad sanitaria lo deja claro:

"Queda prohibida cualquier clase de publicidad o promoción directa o indirecta, masiva o individualizada, de productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria en los siguientes casos [...] prevención, tratamiento o curación de enfermedades transmisibles, cáncer y otras enfermedades tumorales."

La delgada línea entre el esoterísmo y la estafa es otra cosa. Las dudas han llevado incluso al Tribunal Supremo a sentar jurisprudencia hacia ambos lados. Videntes condenados y absueltos. Para hablar de estafa es necesario que exista un engaño premeditado y que sea de envergadura y eso lo decide siempre un juez, normalmente cuando ya es demasiado tarde para un gran grupo de enfermos.

Atención a esta percha para tratar el "...estómago que pertenece al ADN":

Según las imágenes del Facebook de Salvador lleva desde 2015 diseñando sus cachivaches sanadores. Empezó vendiendo sus libros de pseudomedicina natural en Amazon en primavera de 2017. El 12 de julio de 2017 da de alta su empresa en Hacienda y comienza a vender los alambres retorcidos. Algunos de ellos incluso antes.

7 meses lleva su catálogo de despropósitos a la venta en Amazon sin ningún tipo de problema logístico o legal. ¿Cuántas personas habrán comprado?¿Cuántas personas desesperadas por la enfermedad habrán abandonado su tratamiento médico convencional entregándose al charlatán?