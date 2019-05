Polémica por el cartel de El Corte Inglés para el Día de la Madre: las redes lo tildan de machista

"97% entregada. 3% egoísmo. 0% quejas. 100% madre". Esto reza el cartel con el que El Corte Inglés está promocionando el Día de la Madre que se celebra este domingo 5 de mayo. Lo que podría en un principio parecer un alegato a la entrega de las mujeres en la maternidad ha sido tildado de machista por una gran cantidad de usuarios en Twitter.

Por su parte, la cadena explica que "la campaña de publicidad que ha diseñado este año para el Día de la Madre está enfocada a rendir un homenaje a las mamás “100% madres” que además de serlo, no se olvidan de ser mujeres, trabajadoras, responsables y comprometidas con la sociedad".

"Las millenials más primerizas, las mamás con hijos adolescentes y las más senior, que tienen hasta nietos, todas son “100% madres” y siempre están ahí cuando se las necesita", comentan desde El Corte Inglés. Así, siguen indicando que esta campaña tiene como protagonistas a "la mamá que trabaja en casa cuidando a su familia; la que sale cada día a trabajar; la que intenta sacar tiempo para ella cuando los niños se han dormido; la que queda con las amigas para ir a correr o a cenar una noche; y la que hace verdaderos malabares para recoger a los niños del colegio aunque tenga compromisos profesionales. Todas son “100% madres”, pero también son mujeres de hoy, que aportan mucho a la sociedad con su esfuerzo y trabajo en casa".

"El Corte Inglés ha confundido la maternidad con la esclavitud", "se les ha olvidado que el día de la madre que se celebra es el de 2019 y no el de 1485" o "mensaje de sumisión y entrega en estado puro" son algunas de las quejas que los usuarios han lanzado en las redes ante el cartel publicitario.

El Corte Inglés ha confundido la maternidad con la esclavitud.La maternidad no debería ser la anulación de la mujer. Mi madre es 100% fortaleza, valentía, empatía, amor...Invitación urgente a estos señoros a un paseo por las calles el 8M. #DiadelaMadre pic.twitter.com/zhLbhicLYf

No te quejes (Sección femenina, 1953). 0% quejas (El corte inglés, 2019) pic.twitter.com/Droifs9Hjq

A el corte inglés se le ha olvidado que el día de la madre que se celebra es el de 2019 y no el de 1485 pic.twitter.com/FS2Usgaw3o

Acabo de ver la nueva campaña de El Corte Inglés para el #DiaDeLaMadre y no doy crédito. Mensaje de sumisión y entrega en estado puro. Dudo que la Sección Femenina desapareciera como pensábamos... pic.twitter.com/m9210rrEY8

Te imaginas NO PODER QUEJARTE DE QUE TUS HIJOS NO RECOGEN LA MESA O NO AYUDAN EN LAS TAREAS POR QUE ENTONCES ERES UNA MIERDA DE MADRE?!2019Ya es hora de quitar estas mierdas machistas, el corte inglés se puede ir a tomar X culo pic.twitter.com/nzKixcgTyt