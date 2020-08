Las bulos de Corinna sobre el rey Juan Carlos I se 'cuelan' en la prensa de papel

“Siempre lleva monedas de cien pesetas en el bolsillo. A la mínima ocasión las sacaba y me decía: ‘Mira, este soy yo. ¿Tú sales en alguna moneda? Yo sí’, dijo Corinna Zu Sayn-Wittgenstein sobre su 'amigo' Juan Carlos I. O eso es, al menos, es lo que han creído varios periódicos que este jueves han amanecido con una serie de supuestas declaraciones de Corinna sobre el rey emérito que son en realidad bulos.

Varias frases sobre el rey Juan Carlos I se han colado en la prensa escrita. Ha sido en las redes sociales donde diversos usuarios han advertido de que estas palabras -que periódicos como 'El Faro de Vigo' han dado por ciertas- son simplemente parte de una broma del portal de humor 'El Mundo Today'.

Varios rotativos del grupo editorial Prensa Ibérica han publicado estas supuestas declaraciones como si fueran reales. "Corinna no solo habló de dinero", resume el diario 'El Faro de Vigo' para introducir una retahíla de aseveraciones cuya procedencia no es otra que un portal dedicado al humor.

"El elefante lo tuve que matar yo, porque al señorito le daba miedo. Luego, para hacerse las fotos le faltó tiempo", es otro de las declaraciones inventadas que se han 'colado' en la prensa escrita. Lo comentarios chistosos han calado profundamente en los usuarios de las redes sociales, no solo por lo jocoso de la información, sino porque de cierta forma mezcla la comedia con la realidad, aunque no fuera esa la intención del rotativo.

Los comentarios de Corinna sobre el rey Juan Carlos I con mayor repercusión:

Son decenas los fragmentos de esas supuestas declaraciones vertidas por Corinna sobre su antiguo 'amigo' Juan Carlos I que han sido publicado este jueves en la prensa escrita, aunque la fuente original es el citado medio de información satírica:

-"Era muy tocón. Muy tocón. Cualquier cosa que te decía, te cogía del brazo".

-"Me decía que había hablado con el abogado, y me forzaba a decir '¿qué abogado?', solo para responder 'el que tengo aquí colgado', y se partía de la risa".

-"Siempre lleva monedas de cien pesetas en el bolsillo. A las mínimas las sacaba y me decía: '¿Tú sales en alguna moneda? Yo sí'".

-"Y, hombre, al final pues me molestaba un poco. Que era el rey de España. Ya me dirás tú si no me podía llamar él en vez de hacerme una perdida para que llamara yo".

Tras conocerse que el 'El Faro de Vigo' había recogido al completa las frases inventadas por 'El Mundo Today', multitud de usuarios de las redes sociales han dado cuenta de este desliz. Los comentarios a modo de mofa han tenido miles de 'me gusta' y 'retuits'.