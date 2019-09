Arévalo incendia las redes con sus palabras: “Franco no ha perseguido nunca a ningún gay”

El humorista Paco Arévalo, de 72 años, ha incendiado este jueves las redes sociales un día después de que hiciera unas polémicas declaraciones en el programa ‘Podríem fer-ho millor’, de la radio pública valenciana À Punt.

En el espacio de radio, el cómico habló de política, mostrándose a favor de Vox y fue más allá cuando se le preguntó por el franquismo y la homosexualidad: “Cuando decían que en la época de Franco perseguían a los gays no era verdad, no han perseguido nunca a ningún gay”, señaló.

Al día siguiente de estas palabras, el presentador del programa se ha visto obligado a pedir disculpas: “Arévalo dio una serie de opiniones que no compartimos. Sabemos de la represión, las persecuciones y la falta de libertades durante el franquismo y desde aquí lo condenamos, y lamentamos si alguna persona se ha sentido ofendida”.

Sin embargo, las palabras de Arévalo siguen despertando una gran polémica en Twitter, donde las críticas no paran de lloverle por todos lados.

Un personatge retrógrado, ximple i aborrit. No se on li veuen les gràcies

Si Arévalo hubiera dicho "ETA no mató a guardias civiles, todo eso que se dice es mentira", ¿le saldría gratis? ¿alguien se atrevería a llamar "ofendiditos" a los familiares de las víctimas? ¿se apelaría a la "libertad de expresión" de Arévalo?

Del autor de "En España ya no se pueden contar chistes de mariquitas. No entiendo q un mariquita se ofenda x un chiste" llega..."Franco no ha perseguido nunca a ningún gay" 🙄🤨😤Sí,lo ha dicho Arévalo, el "humorista"¡Estoy de "blanqueadores del franquismo" hasta los mismísimos!