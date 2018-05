Siete maravillosos zulos para vivir en Madrid por muy poco dinero

Un pequeño agujero en Lavapiés

Ya no hay excusa para poder disfrutar de uno de los barrios más castizos de Madrid. A un paso de El Rastro y del Reina Sofía, Lavapiés es un monumento a la convivencia, al mestizaje y a la luz... excepto si quieres venirte a vivir a este maravilloso sótano de 15 metros cuadrados con una tienda en planta baja y sito en la Calle Juanelo.

No es una mala opción por 700€ si quieres pasar desapercibido, eres fotofóbico o quieres refundar ETA político militar.

El piso lo hizo viral @tom_mahawk en Twitter. El anuncio todavía puede verse en Idealista.

El único piso de Madrid que no se puede ver (ni entrar)

Una aventura al alcance de muy pocos en el madrileñísimo barrio de Lavapiés. Una oportunidad de vivir la experiencia de tu vida. El piso está tapiado. La puerta de entrada es un tabique de medio pie. Eso sí, el timbre se conserva intacto. Quién sabe si para despertar a las ánimas encerradas allí dentro.

Un piso de 72 metros que no se puede ver. Un piso de 172.000€ al que no se puede entrar y sin cédula de habitabilidad pero ¡qué coñó! la oportunidad de tu vida no se puede dejar escapar. ¿Qué mas quieres saber? Lo mismo al tirar el tabique te encuentras con la mansión de Cristiano Ronaldo o la del mismísimo Pablo Iglesias.

¿Juegas?

-¿A ti te gustaban los Huevos Kinder de pequeño, verdad?-Eh... sí, bueno... como a todos. ¿Por qué me lo preguntas? pic.twitter.com/b117UBkYmz — bydiox (@bydiox) 18 de mayo de 2018

El piso lo viralizó @bydiox, una cuenta de twitter que lleva tiempo recopilando en un maravilloso hilo comentado las perlas que encuentra en Idealista y Airbnb.

Todo muy a mano en Entrevías

¿A quién no le gusta ver su serie favorita mientras dejas que tu Martini se agite solo encima de la lavadora? La pega es que para disfrutar de esta maravilla de la posmodernidad haya que desplazarse 45 minutos del centro de la capital.

24 metros cuadrados con todo muy a mano... tan a mano que desde el sofá puedes encender el microondas con un pie y abrir el grifo de la cocina con el otro mientras ves lo que tienes en la nevera.

Nos quedamos con la duda de saber dónde se pone la mesa blanca cuando se abre el sofá cama.

Todo por 500€ al mes.

Este maravilloso piso lo viralizó @PotiPotiInLove en Twitter.

Para combatir el calor lo mejor es vivir en el baño

Fresquito y acogedor. Eso es indudable. El genio que ha diseñado este coqueto apartamento de 16 metros cuadrados debería ser agraciado con las llaves de la ciudad (y de la cárcel). Un monumento al respeto por el medio ambiente: ni calefacción, ni aire acondicionado, ni espacio, ni dignidad.

Ya puedes echarte una cabezadita mientras tu pareja se ducha o mea bajo tus pies. La fantasía sexual de los millennials. El detalle de la escalera para acceder a la cama es de un minimalismo que asusta.

El Zulobaño lo viralizó @elzulista en Twitter. El anuncio ha desaparecido ya de Idealista.

La casa del jorobado de Notre Dame

El barrio de Argüelles es uno de los mejores comunicados de Madrid. El Parque del Oeste y la Plaza de España a tiro de piedra. Casi todo se puede sacrificar para disfrutar semejante privilegio. Por 650€, un collarín cervical y un casco de seguridad puedes vivir en este maravilloso piso abuhardillado. No es muy recomendado medir más de metro y veinte centímetros a riesgo de acabar decapitado.

Magnífico zulo en Madrid. Siéntete como el Jorobado de Notre Dame por el módico precio de 650 euros + comisiones.La chepa viene de regalo #elzulista Lo puedes ver en este enlace: https://t.co/tBW25Yr12i@elzulistapic.twitter.com/3fpz6ztxAj — Edu Álvarez (@edualvrz) 14 de mayo de 2018

El nidito ideal para sobrevivir a un ataque zombie

Es el más caro de nuestra colección, casi mil euros al mes, pero su precio está más que justificado. Vivir en las catacumbas te permite estar protegidos de cualquier contingencia nuclear. En caso de que se declare la tercera guerra mundial o un ataque zombie es la solución más económica. Bienvenido al LOFT Catacumba de la calle Olivar, en Lavapiés.

Los materiales son de muy buena calidad, son de 1890 y han durado hasta ahora o sea que imagina. Eso sí, es una solución no recomendada para los familiares de Iniesta o ciudadanos con problemas de síntesis de vitamina D. No verás un rayo de sol en tu vida.

El Loft lo viralizó @Bydiox en su hilo de Twitter. El anuncio ha desaparecido de Idealista

Vive en la cárcel de tu vida

No se sabe muy bien si este piso del barrio de Arganzuela anunciado en Idealista es parte de un videojuego o una recreación presidiaria para alguna serie televisiva. El caso es que por la módica cifra de 450€ al mes puedes vivir como Sito Miñanco o como Mario Conde en sus peores tiempos, depende de tu concepción de lujo presidiario.

El piso, según el anuncio, son 18 metros cuadrados (15 útiles) empapelados en una cuadrícula que te acompañará hasta el fin de tus días.

El anuncio lo viralizó @PotiPotiInLove en su Twitter. Ya no está en Idealista, suponemos por la alta demanda del estilo carcelero.