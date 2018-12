Salen las primeras imágenes del remake 'live-action' de Aladdin y la gente lo flipa con Will Smith como 'el genio de la lampara'

Tras conocer que Aladdin también tendría un live-action y que, para colmo, Will Smith formaría parte del reparto, la expectación era máxima. Pues bien, antes de que se acabe el año -y poco después de que saliera a la luz el tráiler de otro remake de Disney como es El Rey León- la revista especializada en cine Entertainment Weekly ha lanzado unas primeras imágenes dignas de ver.

Los más nostálgicos serán testigos del radical cambio del genio de la lámpara a quien da vida Will Smith. Porque los creadores de este largometraje que vuelven a traer este éxito de animación de la década de los 90, han decidido que el simpático personajillo que concede tres deseos a Aladdin ni será azul, ni le faltarán las piernas, sino que tendrá un aspecto mucho más realista.

Tal y como ha explicado el director de la película Guy Ritchie a EW, puede que a lo largo de la cinta, se vea al Genio ataviado de una forma más cercana a la original.

El actor encargado de dar vida a Aladdin será Mena Massoud, mientras que Naomi Scott se meterá en la piel de Jasmine y Marwan Kenzari que hará de Jafar.

Tras las imágenes, Aladdin se ha colado hasta los primeros puestos en las tendencias de Twitter y los comentarios respecto a ellas no son del todo, digamos positivos.

Lo de #Aladdin es muy fuerte. Parece más una parodia en plan coña que un live-action. Y no me hagáis hablar de Will Smith. pic.twitter.com/dZMhL4R8BY