Se hace viral el tenso enfrentamiento entre Beatriz Fanjul e Irene Montero: "Vigile el tono y las formas"

El tenso encontronazo que se vivió este lunes entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la diputada del PP, Beatriz Fanjul, en el Congreso con motivo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado sobre Violencia de Género, sigue dando mucho de qué hablar y los vídeos de sus intervenciones se han hecho virales en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la portavoz popular criticó el poco trabajo que ha hecho la dirigente de Podemos durante el estado de alarma por el coronavirus. "Trabajar, tampoco es que haya trabajado mucho pero para tuitear ydarse homenajes en las redes y medios de comunicación para eso si ha tenido tiempo", le recalcó.

Después, Beatriz Fanjul le recordó el gasto que supone un gobierno con tantos ministerios y le recomendó que dimitiera. "Señora ministra, forma parte de uno de los gobiernos más numerosos de la historia de democracia española, 22 ministerios, pero este gigantesco gobierno le ha fallado a todos los españoles. No supieron anticiparse a la pandemia y priorizaron su ideología frente a la salud de los españoles y eso les va a pasar factura [...]Lo que le ofreció Sánchez a Iglesias fue gato por liebre [...] Su ministerio no es vital en la época de crisis, proponga mañana mismo al presidente aplicar un ERE a su gobierno y ofrézcase usted misma comoprimera voluntaria para causar la baja.

Este monumental repaso de @bea_fanjul a Irene Montero hay que verlo: pic.twitter.com/qhE5RLd3XV — Jaime Velasco (@JaimeVelasco01) May 18, 2020

Beatriz Fanjul: "No soy su hija, ni su hermana, ni su amiga"

Las palabras de Fanjul pusieron a la defensiva a Irene Montero. Esta afeó que haya acudido a la Comisión sin ninguna protesta, solo con polémicas y calificó las intervenciones de la diputada del PP como "ataques personales".

Fue entonces cuando Fanjul reprendió a la política de Podemos y mujer de Pablo Iglesias por su salida de tono. "Yo no sé si se ha escuchado, no sé si ha sido consciente del tono y de la forma en la que me hablaba". Después continuó diciéndola: "Yo soy la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Violencia de Género. No soy su hija, ni su hermana, ni su amiga. Y, desde luego, el tono que ha empleado conmigo no es el tono que yo he podido emplear en mi discurso. No reconozco ningún ataque personal que haya podido hacerle a su persona”, añadió.

Fanjul, a Montero: "Vigile el tono y vigile las formas"

Después Fanjul le dio un toque de atención por su modo de dirigirse a ella: "Vigile el tono y vigile las formas, y se lo pido por favor. Y le podría dar un consejo: la edad es lo único que se cura con el tiempo. El cinismo no".

La diputada del PP denunció entonces que "un ejemplo de violencia de género es lo que hizo su partido con las diputadas de Podemos". "Trabajaron un montón en el Pacto de Violencia de Género. Me consta que estaban muy involucradas. ¿Por qué no firmaron el pacto? ¿Por qué no votaron a favor? Porque el jefe de filas dijo que no, que no podían firmar un pacto con el Partido Popular, impulsado por el Partido Popular. Eso es violencia de género".

Fanjul también habló de las protestas de Núñez de Balboa. "Yo lo llamo jarabe democrático. Y hay algunos a los que no les gusta", sentenció.

El discurso de Irene Montero contra Vox

No sólo se vivió este momento tenso entre Fanjul y Montero, sino que la dirigente de Podemos también hizo un discurso en el que arremetía contra la actitud de Vox ante la violencia de género que ha sido muy comentado en las redes.

"No sé que piensan ustedes", comenzó diciendo Montero para después reprocharles. "Ustedes creen que las mujeres, la mitad de la población, tiene mayor tasa de desempleo, tiene menor tasa de ocupación, mayor dosis de precariedad, más tasa de parcialidad, de trabajos temporales, asume mayoritariamente el trabajo de cuidados de los niños y niñas y de las personas dependientes, creen que todo esto pasa por casualidad?", ha preguntado la titular de Igualdad, a quien Carla Toscano había dicho que "su fanatismo feminista les ha llevado a pensar que la única víctima posible es la mujer heterosexual".

Existe una desigualdad estructural y todavía algunos grupos parlamentarios se atreven a negarlo 👇🏼 pic.twitter.com/k0z15pjM4X — Irene Montero (@IreneMontero) May 18, 2020

Irene Montero: "¿Piensan que es casualidad las mujeres asesinadas que hay?"

Irene Montero continuaba con su discurso: "¿Cree que no hay ninguna condición estructural de desigualdad que esté justificando que haya millones de mujeres en este mundo hoy, a día de hoy, que no saben qué hacer mañana, que no saben si van a poder comer mañana, que no saben cómo van a poder cuidar a sus hijos mañana si a la vez tienen que ir al trabajo? ¿Creen que eso es casualidad? ¿Creen que eso es casualidad? O pueden por un momento quitarse la venda de los ojos y ver que, efectivamente, hay condiciones estructurales de desigualdad”,repetía con gran indignación y enfado. "¿Piensan que es casualidad las mujeres asesinadas que hay? 1.051 desde 2003, que es cuando tenemos capacidad de tener los datos. ¿Creen que es casualidad?", añadía.

Después, Montero continuaba dirigiéndose a Vox, preguntándoles si realmente piensan que la cantidad de mujeres asesinadas que hay es también casualidad. "Me parece, de verdad, un insulto. Un insulto a esas víctimas, a la democracia española. Hace mucho que esta sociedad, también muchos de sus votantes, saben que la violencia de género tiene la raíz en desigualdades estructurales que tenemos que combatir", afeó antes de incidir en que la violencia de género tiene su raíz en desigualdades estructurales.

Luego, indignada les decía: "Dígame usted qué explicación le da. ¿La providencia divina? ¿La provincia divina? No, señoría son condiciones de desigualdad y están implicando sufrimiento, imposibilidad para muchas mujeres de desarrollar su proyectos de vida y merece una atención por parte de los poderes y de las administraciones públicas y esto es este pacto de estado del que ustedes no quieren, ni siquiera, formar parte".