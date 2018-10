Rasga una copia de 'Niña con globo' de Banksy para que valga 80.000£ y ahora le ofrecen 1£

No habían pasado ni 24 horas desde que en la casa de subastas Sotheby's un ingenioso mecanismo destrozase una obra de arte de Banksy -supuestamente por el propio autor- por la que acababan de pagar 1,2 millones de euros, para que las mentes más inquietas viesen en aquella viralidad hecha trizas una oportunidad de negocio.

Así que las 'alarmas' no tardaron en saltar y en la web MyArtBroker.com empezaron a recibir consultas acerca de cuánto podrían valer sus copias de la obra "Girl with balloon" en el caso de que ellos mismos rasgasen dichas copias simulando la que el propio Banksy había destrozado en Sotheby's.

We've had a number of #Banksy print owners contact us today asking if they shred their artwork will it be worth more. Please, Please DON'T. The events of the last 24hrs are a very unique piece of art history. #GirlWithBalloon — MyArtBroker (@myartbroker) 6 de octubre de 2018

"Tenemos un buen número de propietarios de copias de Banksy que nos han contactado para preguntar acerca de si el valor de su copia será mayor si la rasgan ellos. Por favor NO LO HAGAN. Los acontecimientos ocurridos en las últimas 24 h son momentos únicos en la historia del Arte."

Las advertencias no llegaron a todas la cabezas inquietas y pocas horas más tarde la propia web de My Art Broker lanzaba un artículo con el titular "Darwin Alert! – Someone’s Just Shredded A £40k Banksy Print.." (¡Alerta Darwin! Alguien ha rasgado su copia de Banksy de 40.000 libras) y el resultado...

My Art Broker es una web de intermediación online entre propietarios de obras de arte e interesados en la compra de este, de forma que llevan a cabo transacciones de arte a través de su plataforma con autentificación de las obras comercializadas, tal y como describen en su propia web.

En el artículo al que hacíamos referencia cuentan como dicha persona se había puesto en contacto con ellos para solicitar la inclusión de su nueva obra en el listado de obras en venta por un valor mínimo de £80,000.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MyArtBroker (@myartbroker) el 6 Oct, 2018 a las 4:33 PDT

Según reza en el propio texto la copia rasgada pertenece a una edición numerada de 600 impresiones sin firma que en caso de encontrarse en buen estado podría valer fácilmente en el mercado £40,000 -la copia firmada y autentificada podría temer un valor de £115,000-.

Los propietarios de My Art Broker se negaron a incluir en su catálogo dicha obra por "la estupidez en la que está envuelta y vandalismo oportunista" además de afirmar que ahora el valor que el propietario ha conseguido para su copia es de £1.

Además Ian Syer, cofundador de www.myartbroker.com indicó al final de dicho artículo:

Banksy es único en el mundo del arte. Ningún otro artista captura los corazones y las mentes del público como lo hace él. Sin embargo, cuando Banksy hace algo loco como destruir su propia obra de arte, naturalmente tendrá un efecto dramático en los valores de la obra. Hay un número limitado de copias de Girl With Balloon en el mundo, hoy perdimos una y es una verdadera lástima. Ian Syer

Un nuevo nombre para la obra de Banksy: "Love is in the Bin".

Así lo confirmó durante el día de ayer Sotheby's además de proclamar que la pieza del artista callejero se convierte en al primera de la historia que es creada durante una subasta y que la persona ganadora de la puja -ya hay analistas que cifran su valor en el doble de lo pagado- había accedido a quedarse con ella.

Newly titled ‘Love is in the Bin’, the piece has become the first artwork in history to have been created live during an auction. #LoveIsInTheBin#Banksypic.twitter.com/HXE3bdd7Jo — Sotheby's (@Sothebys) 11 de octubre de 2018

De esta forma y con una buena dosis de marketing para darle más originalidad a la nueva obra, la antigua y rasgada "Niña con globo" pasa a llamarse "El Amor está en la papelera".

Marketing Banksy en marcha.

Para finalizar no hemos querido que el propietario "ávido de dinero pero provisto de unas tijeras" quedase como un caso aislado de la fiebre Banksi que, a raíz del acontecimiento del pasado viernes en Londres, se ha desencadenado.

Es por ello que hemos recopilado algunas de las ideas que, con mayor o menor grado de originalidad, han surgido y recogido en redes sociales al respecto de la nueva obra "El Amor está en la papelera".

Aquí os dejamos algunas de ellas...

Más merchandising de Banksy ... pic.twitter.com/yPbLKEn3HG — Perro Saputo (@Rutero69) 11 de octubre de 2018

Esta versión mini de la obra que se "autodestruye" de Banksy, es oro. 😱👌 pic.twitter.com/7dZkbKuB23 — Sopitas (@sopitas) 10 de octubre de 2018