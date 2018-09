El último fleco de la batalla por el fútbol: Roures espera un pacto con Telefónica antes de final de mes

Existe una fecha marcada en rojo en el calendario de la temporada futbolística 2018/2019. Es el 18 de septiembre, cuando comenzará la Liga de Campeones, que por primera vez en su historia se emitirá sin partido en abierto. De momento, sólo Telefónica y Orange ofrecerán esta competición, aunque Mediapro (Jaume Roures) espera cerrar un pacto con la compañía presidida por José María Álvarez Pallete antes de final de mes para volver a ofrecer esta competición dentro de su plataforma de streaming, BeinConnect.

Esta web cuenta actualmente con 8 partidos por jornada de la Liga Santander, 10 de la Segunda División y los derechos audiovisuales de los campeonatos francés e italiano. Durante el año pasado, ofrecía también la Champions League, de la que Mediapro era la titular de los derechos. Sin embargo, el triunfo de Telefónica en las últimas subastas de la UEFA y la LFP ha provocado, que, de momento, no ofrezca este lote de partidos, aunque su intención es poder hacerlo a partir de las próximas semanas, han explicado a Vozpópuli fuentes conocedoras de la negociación entre ambas empresas.

Desde Telefónica, han incidido en que tanto El Partidazo como la Liga de Campeones forman parte de su oferta de contenidos mayorista y que, por tanto, todos sus competidores pueden emitirlo en sus plataformas con un precio y unas condiciones que son públicas y que son revisadas periódicamente por la Comisión Nacional de los Mercados y las Comunicaciones (CNMC). Por tanto, en el caso de que Mediapro quiera incluirlos dentro de BeinConnect deberá cumplir con estos requisitos.

Ambas empresas han peleado por los derechos audiovisuales de las principales competiciones futbolísticas durante los últimos años, en los que se han convertido en los grandes 'clientes' de la Liga y de la UEFA tras la retirada del mercado del Grupo Prisa. En las últimas pujas convocadas por la UEFA y por Javier Tebas, hace unos meses, Telefónica adquirió la titularidad de los partidos más atractivos para los espectadores tras realizar una inversión que durante los próximos tres años ascenderá a 4.000 millones de euros.

Las conversaciones con Mediapro sobre la Liga de Campeones se iniciaron hace unas semanas -según adelantó El Español- y la previsión es que la compra de los derechos por parte de Mediapro se produzca en los próximos días, antes del inicio de la competición, si bien de momento no se ha materializado.

Opensport ofreció todo el fútbol...sin tenerlo

La empresa que ha quedado temporalmente fuera de juego dentro de esta batalla por el fútbol es Opensport, que hace dos semanas anunció su intención de emitir los principales campeonatos en su plataforma en streaming, pese a no haber presentado ante Telefónica -según la empresa de telecomunicaciones- las garantías suficientes para poder acceder a estos contenidos de su oferta mayorista.

La 'telco' considera que Opensport no ha entregado el aval económico necesario en su caso y, por tanto, no le concede acceso a El Partidazo. La contraparte considera que esa garantía es ilegal y, por tanto, no debe aportarla. De ahí que el pasado jueves comunicara su renuncia temporal a estos contenidos.

Ahora bien, la duda es si Opensport cederá y aportará el aval en los próximos días; o si este asunto acabará en manos del regulador. Lo cierto es que, de momento, ni la empresa solicitante de El Partidazo ha presentado la garantía económica ni podrá emitir este producto en su plataforma de deporte en streaming.