Rosa María Mateo reconoce que aumentar las horas en catalán en RTVE costará 18 millones

La administradora única provisional de Radiotelevisión Española, Rosa María Mateo, ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados para detallar el plan presupuestario de la corporación para 2019. En su intervención, ha reconocido que el programa para cuadruplicar las horas en catalán que presentó hace unas semanas -en medio de la negociación de los PGE entre el Gobierno y los partidos de la Generalitat- estará dotado con un total de 18 millones de euros.

De esta cantidad, 1,7 millones se dedicará a financiar los gastos de personal, mientras que más de16 millones, a la producción de programas, informativos, series y otros formatos. El objetivo es que en los próximos 12 meses se duplique el número de horas en este idioma, dentro de esta comunidad autónoma; y se cuadriplique durante 2020.

En su intervención ante los portavoces de los grupos parlamentarios, Mateo ha afirmado que el objetivo de este plan es que TVE se acerque a TV3, que cuenta con una audiencia mucho mayor en esta comunidad autónoma. "Queremos que (el plan) sirva para reflejar la identidad cultural y lingüística de Cataluña", ha apuntado.

Durante la comparecencia, los portavoces del Partido Popular, Ramón Moreno Bustos, y de Ciudadanos, Guillermo Díaz, han criticado la gestión realizada por la administradora única provisional, que, entre otras cosas, ha provocado una importante caída de audiencias. A este respecto, Mateo ha respondido lo siguiente: "No tenemos unas audiencias muy grandes, pero la gente de la calle me dice ahora que ahora les gustan los telediarios. No es un baremo muy fiable, pero es lo que me dice la gente".

La gente de la calle le apoya

Mateo también se ha referido a la demora que ha sufrido la resolución del concurso público para sustituirla al frente de RTVE: "Por mí, que se cambie mi puesto, en que haya un concurso y en que yo me vaya a mi casa. Les juro a ustedes que el sillón no me importa en absoluto y me iré a mi casa en el momento en que ustedes decidan".

Con respecto a la situación financiera de la corporación, ha incidido en que RTVE cerrará 2018 con un beneficio de 3,5 millones de euros, frente a los 23 millones de 2017 y los 0,8 de 2016.

Para 2019, dispondrá de un presupuesto de 1.032 millones de euros (+3,1% superior), con unos ingresos de 376 millones por parte de los Presupuestos, de 380 millones de la Tasa Radioeléctrica; y de 61 millones de actividades comerciales. La cantidad queda lejos de los 1.200 millones de techo que figura en la ley de financiación de la corporación.