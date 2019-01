El relevo de Rosa María Mateo se atasca: “El resultado del concurso de RTVE resulta poco creíble”

Los hechos acontecidos durante los días posteriores a la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa dejan claro que una de las prioridades del Gobierno era poner a alguien de su confianza al frente de Radiotelevisión Española. El PSOE había apoyado, meses atrás, que la renovación del Consejo de Administración de la corporación se realizara a partir de ahora mediante un concurso público, pero, a la vista de que el proceso iba a demorarse, optó por aprobar un Real Decreto y proponer a Rosa María Mateo para encabezar provisionalmente la corporación. En principio, la intención era que permaneciera en el cargo durante unas cuantas semanas, hasta que se resolviera el concurso. El problema es que el procedimiento se ha empantanado y se ha visto amenazado por varios recursos que cuestionan su legitimidad, lo que podría alargar la etapa de Mateo, estiman fuentes parlamentarias.

'Vozpópuli' ha tenido acceso a los alegatos que han presentado algunos de los candidatos a la resolución del Comité de Expertos. En ellos, se critican desde los fallos procedimentales que ha cometido este grupo, de 17 personas, hasta la subjetividad que han demostrado al evaluar a los candidatos, que ha perjudicado a algunos de ellos, consideran.

Las impugnaciones ponen una interrogación sobre este procedimiento y podrían llegar a demorar la elección del Consejo de Administración. Esta posibilidad podría implicar que el ciclo de Rosa María Mateo se extienda durante algunos meses más de lo previsto en este 2016, en el que, cabe recordar, se celebrarán elecciones municipales, autonómicas y europeas el 26 de mayo.

Entre las recurrentes se encuentra la periodista de RTVE Paloma del Río, quien considera que el Comité no tuvo en cuenta todos los méritos profesionales que justificó a la hora de asignarle su puntuación. Según sus cálculos, su candidatura tendría más de 70 puntos, lo que le situaría dentro de la lista de 20 candidatos a ocupar un puesto del Consejo de Administración. Es decir, en caso de que la Comisión Mixta de RTVE en el Congreso admita su alegato, se modificará la relación de nombres aprobada el pasado diciembre.

Duro recurso de Sacaluga

Otro de los candidatos excluidos que anunció su intención de impugnar el concurso es Miguel Ángel Sacaluga, quien ejerciera de consejero de RTVE durante 18 años. En su recurso, dedica una veintena de páginas a explicar los fallos que -considera- ha cometido el Comité de Expertos durante su trabajo, lo que ha tenido un impacto negativo sobre el resultado del concurso y ha provocado que las candidaturas no hayan sido evaluadas de forma homogénea.

El recurrente incide en que la resolución del Comité de Expertos no aclara si han existido opiniones discrepantes ni si las decisiones se han tomado por mayoría o por unanimidad. “Resulta poco creíble que en los 95 proyectos presentados no hubiera ni una sola discrepancia de valoración entre los miembros del Comité”, expone.

Entre los aspectos dudosos que señala Sacaluga, se encuentra el relativo a que los criterios para evaluar los proyectos se establecieran después de que concluyera el plazo para presentar las candidaturas. Es decir, las reglas del juego se fijaron cuando el partido ya se había iniciado.

Sacaluga también denuncia los comentarios que el Comité de Expertos realizó sobre algunos proyectos, que acusaban a algunos candidatos de copiar ideas de Wikipedia

Cabe señalar que los aspirantes a presidir RTVE fueron evaluados a partir del contenido de su currículum y de un proyecto de gestión en el que debían plantear sus ideas sobre el futuro de la radio-televisión pública. Pues bien, este candidato considera que estos documentos se han valorado sin tener en cuenta las limitaciones que impone la situación económica de RTVE, la legislación de la Unión Europea; y las diferencias que existen entre ejercer de consejero y de presidente de la televisión pública. En otras palabras, se han puntuado aspectos que, a la hora de la verdad, pueden ser imposibles de realizar.

El recurso también es crítico con el criterio de puntuar exclusivamente a las licenciaturas, grados y doctorados del ámbito de la comunicación y el periodismo, lo cual -a su juicio- es contrario a la normativa que rige el funcionamiento de RTVE. "No tiene ninguna base lógica ni legal, cuando sí se reconoce para este epígrafe, por ejemplo, a los colaboradores (columnistas, tertulianos, etc.) de los distintos medios de comunicación que no hayan especificado una dedicación periódica, al menos semanal, y durante un tiempo continuado de años".

Por otra parte, Sacaluga también denuncia los comentarios que el Comité de Expertos realizó sobre algunos proyectos, que, entre otras cosas, acusaban a algunos candidatos de copiar ideas de Wikipedia o de pedir la implantación en RTVE de departamentos que ya existen, como se detallaba en este artículo.

En su opinión, algunas de estas expresiones puede considerarse que "atentan al honor y a la propia imagen de alguno de los candidatos". En el caso de otro candidato -que pide que no se publica su nombre-, sopesa incluso interponer una demanda por prevaricación al Comité de Expertos, a tenor de estos comentarios.

Ascensos y purgas

Entre los aspectos que también critican algunos de los recurrentes se encuentra el baremo con el que se ha puntuado a los candidatos con experiencia en alta dirección y en segundos y terceros niveles de dirección, que ha perjudicado -en su opinión- a los antiguos consejeros y ha beneficiado a jefes de sección. Estos últimos, en algunos casos, han recibido ascensos o han sido destituidos en función del color del partido que se encontrara en Moncloa en cada legislatura.

Los primeros recursos se han presentado ante la Mesa de la Comisión Mixta de RTVE. Según adelantaba este martes El País, el Registro del Congreso ha recibido varias impugnaciones. La segunda instancia será la Mesa del Congreso y del Senado y, a partir de ahí, se abrirá la posibilidad de iniciar contenciosos-administrativos ante el Tribunal Supremo.