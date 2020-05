Algo hace fatal el Gobierno para que le ataque así Vicente Vallés

Le he puesto un tono especial en el móvil para estar alerta cuando llama. Pero ni siquiera eso funciona. Porque con mi amiga enfurecida nunca sabes por dónde van a llegarte los disparos.

-Hola, Alberto, ¿has visto lo último de Vicente Vallés atacando al Gobierno al principio de su informativo en Antena 3?

-No, no lo he visto. Ya me he perdido, porque han sido unas cuantas veces últimamente.

-¿Y qué te parece que se haya echado al monte?

-¿Qué me va a parecer? Que algo tiene que estar haciendo muy mal el Gobierno, algo debe hacer fatal, para que un periodista como Vicente Vallés, que me parece un sinónimo de moderación y tranquilidad, que nunca dice una palabra más alta que otra ni sale en tertulias haciendo el gamba, suelte la estopa que efectivamente está soltando a menudo. Pero eso no es echarse al monte.

-¿No te lo parece? Es un tono impropio de un presentador del telediario.

-Mira, sí recuerdo el zasca del otro día, con lo del CIS, que estuvo genial. Me acuerdo de la frase: "Según el CIS, conforme empeora la situación económica de España, mejora la economía de los españoles. Es una magnífica noticia, si fuera cierta". Porque el amigo Tezanos, décadas de militancia lo contemplan, cambió la serie histórica de las preguntas para que parezca que la percepción de la gente sobre la economía es mejor de lo que realmente es. Eso sí es un escándalo, y no lo de Vallés.

-Yo creo que hay una campaña de Atresmedia contra el Gobierno.

-¿Pero te has vuelto loca?

-De loca, nada. Recuerda, amigo mío. La tensa entrevista de Matías Prats a Pablo Iglesias durante un telediario de fin de semana, los monólogos mañaneros de Carlos Alsina en Onda Cero o los múltiples ataques de Pablo Motos a Pedro Sánchez. De La Razón ni hablamos. No puede ser casualidad.

-Esa conspiración no existe, amiga mía. El principal motivo para explicarlo es que en La Sexta, del mismo grupo, no se distinguen precisamente por los ataques al Ejecutivo. ¿No te parece?

El Gobierno ha exhibido muchas contradicciones y ha cometido algunos errores de bulto durante esta crisis. Y solo con narrar los hechos, sin gritos ni aspavientos, parece que eres muy crítico. Pero es que lo del CIS de Tezanos o las idas y venidas con las mascarillas no tiene nombre

-Sólo faltaría que Ferreras se pusiera a arrearle al Gobierno. La campaña sería ya demasiado evidente. Ese argumento no me vale.

-Piensa lo que quieras. Yo creo que el Gobierno ha exhibido muchas contradicciones y ha cometido algunos errores de bulto durante esta crisis. Y solo con narrar los hechos, sin gritos ni aspavientos, parece que eres muy crítico. Pero es que lo del CIS de Tezanos o las idas y venidas con las mascarillas no tiene nombre.

-Tampoco se acaba el mundo por esas dos cosas. Es difícil luchar contra la pandemia.

-Cómo eres a veces, amiga mía. Todos sabemos que esto es difícil, pero nadie hace todo bien. O incluso puede hacerse mal. No es incompatible elogiar los aciertos y señalar los errores de un gobierno. De hecho, es lo que debería hacerse más a menudo. Elogiar cuando acierta y criticar con severidad cuando yerra. Pero eso parece imposible en la televisión de hoy.

-No vayas de equidistante ni ecuánime ahora. Cuando gobernaba Rajoy, le dabas a todas horas.

-Porque creía que se lo merecía, por sus hechos. Aún creo que me quedé corto. Pero vamos a ver, se puede estar a favor de derogar la reforma laboral pero en contra de cómo se presentó el pacto con Bildu, ¿no te parece? O tú, que adoras a Marlaska, podrás pensar que lo suyo con los mandos de la Guardia Civil huele muy mal, ¿no?

-Mira, no me líes. Yo solo digo que al Gobierno se le está mirando con lupa y hasta Vicente Vallés le da demasiada leña.

-A cualquier gobierno hay que mirarlo con lupa. Pero tú lo has dicho sin decirlo; y para volver al principio: si Vallés es el azote del Gobierno, algo hace mal el Gobierno. Ni campaña ni conspiración ni nada de nada.

-Qué borde eres cuando quieres. Pero anda, recomiéndame una serie, que tengo ganas de engancharme.

-Mira, ponte a ver Homeland. Aunque hayas visto alguna parte ya. Ponte a verla enterita, del tirón, las ocho temporadas, y cuando termines, cuando veas el último capítulo, que se estrenó hace unos días, me lo agradecerás eternamente.

-¿Acaso sale en ella tu nuevo ídolo?

-¿Quién?

-Vicente Vallés.

-Sí sale, claro, atacando al Gobierno con un bazuca. Anda, ya hablaremos.

-Adiós.