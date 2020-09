Andreu Buenafuente, Premio Nacional de Televisión 2020

Andreu Buenafuente ha sido galardonado este martes 15 de septiembre con el Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 2020, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte y está dotado con 30.000 euros, según informa el departamento que dirige José Manuel Rodríguez Uribes.

El jurado, por unanimidad, ha querido reconocer en Andreu Buenafuente "la versatilidad de una trayectoria profesional abarcadora de muy diversos lenguajes y formatos, así como la reunión en su personalidad creadora de las distintas facetas del productor, el cómico, el presentador o el actor".

"En todas ellas ha sido capaz de incorporar innovaciones ejemplares para las nuevas generaciones de profesionales, destacando su generosidad en la formación y la dirección de equipos de trabajo. Especialmente relevante su contribución al medio televisivo durante el periodo de la pandemia", añade.

El ministro del ramo, José Manuel Rodríguez Uribes, ha llamado personalmente al premiado para comunicarle el fallo del jurado y felicitarle.

MUCHAS GRACIAS Ministro. No hubiera llegado hasta aquí sin los buenos equipos que me han rodeado y me han hecho crecer. El premio es de TODAS Y TODOS. https://t.co/WRp9TwDGUS