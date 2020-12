'The New York Times' amplía su presencia en España con la apertura de una nueva oficina

El periódico estadounidense The New York Times ampliará su presencia en España el próximo enero con la apertura de una nueva oficina en Madrid. Su responsable será el periodista Nicholas Casey, quien durante su carrera ha ejercido de corresponsal internacional y se ha especializado en temas como política y economía.

La delegación también contará con la presencia de quien ha sido corresponsal del rotativo durante la última década, Raphael Minder, tal y como han confirmado fuentes del periódico.

"La de España es una de las historias más importantes de Europa. Aquí, recorrimos el país entero durante la crisis de la covid. Cubrimos de cerca el referéndum independentista de 2017 y la agitación en Cataluña, al tiempo que relatamos los giros económicos y políticos más amplios que han sacudido al país durante más de una década. Pero España es mucho más que una nación de Europa, pues permanece interconectada con América Latina y el norte de África", expresa el periódico.

El informador que estará al mando de la nueva delegación en España se unió a The New York Times en 2015, procedente de The Wall Street Journal.

Durante un tiempo, fue corresponsal en Caracas. "Cruzó Venezuela pueblo por pueblo y descubrió cómo un país que alguna vez fue rico se estaba desintegrando bajo el liderazgo autoritario de Nicolás Maduro (...) Estamos emocionados de tenerlo de vuelta en la sección de internacional", remarca Greg Winter, responsable de este área, en un artículo difundido por el periódico.