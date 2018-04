Godó se fija en La Sexta para rediseñar su TV tras perder 33 millones durante el 'procés'

Competir contra TV3 en Cataluña no resulta fácil. Básicamente, porque la televisión pública catalana dispara con pólvora del rey. Es decir, se nutre anualmente de decenas de millones de euros de dinero público para elaborar su parrilla de programación y mantenerse como el principal altavoz independentista. Ante esta evidencia, los responsables del Grupo Godó han comenzado a trabajar en el re-diseño de 8TV, el principal canal privado de esta comunidad autónoma, el cual ha generado pérdidas de 33 millones de euros desde el inicio de la década actual. La intención es potenciar la información para ganar influencia en la región.

Este plan esconde una realidad implacable: los programas de ficción suelen ser más costosos que los informativos y eso sitúa a TV3 en una posición de ventaja con respecto a su principal competidor privado. Por tanto, ante el deseo de abaratar costes y evitar que este medio siga generando pérdidas, la apuesta de Godó será conceder más peso en 8TV a la actualidad y el análisis.

La decisión más importante que han tomado sus directivos en este sentido ha sido la de situar a Ramón Rovira al frente de La nit a 8TV, un programa de información y debate que se emitirá de lunes a viernes –a partir de la próxima semana- de 20.55 a 22.45 horas. Rovira es el máximo responsable de la división audiovisual del grupo, el antiguo director de los noticiarios de TV3 y el excorresponsal en Estados Unidos del canal. Antes de fichar por Godó, ejerció de director de comunicación de Banco Sabadell.

Rovira tomará el relevo de Josep Cuní, que hasta el pasado junio fue el rostro más representativo de la cadena y su periodista más influyente. Su salida se debió a la intención del grupo de aligerar su partida de gasto. La búsqueda de 'su sustituto' ha durado casi un año.

La pata que cojea en el grupo

Ciertamente, 8TV es la pata de la que cojea Godó. Mientras La Vanguardia se mantiene como el periódico de referencia en Cataluña y RAC1 es la cadena líder -con 960.000 oyentes, casi igual que RNE-, su televisión es costosa y tiene una influencia testimonial. El pasado marzo, su cuota de pantalla fue del 2%, frente al 14,7% de TV3. Canales minoritarios como La 2 (2,1%), Divinity (2,2%) o Neox (2,6%) tuvieron más audiencia en esta región.

El pasado octubre, cuando se produjeron el referéndum del 1-0 y la falsa declaración unilateral de independencia, TV3 fue líder en Cataluña con un 17,5% de share (+4,6 puntos), mientras que 8TV logró un 2,5% (+0,1%).

El éxito de TV3 y La Sexta

La información sobre la situación política en Cataluña ha disparado la audiencia de TV3 en Cataluña. También ha relanzado La Sexta en el resto de España. En momentos de agitación, los programas de actualidad han otorgado buenos resultados a las cadenas de televisión y Godó espera que su apuesta por la información le ayude a mejorar 8TV. Todo, en un momento en el que el grupo se ha esforzado por transmitir señales de que en el conflicto político catalán está del lado de los constitucionalistas, pese a los diversos mensajes que han transmitido lo contrario durante los últimos años.

En parrilla de 8TV se mantendrá todavía Arucytis -15 años, 3.100 emisiones-, aunque por poco tiempo, dado que su alma máter, Alfonso Arús, pondrá rumbo a La Sexta en los próximos meses. Fuentes internas del grupo afirman que todavía no está decidido su sustituto de cara al próximo curso, al igual que otros espacios en la parrilla de programación. No obstante, no descartan que incremente aún más el peso de la información.

Por otra parte, por las mañanas la cadena ofrecerá la señal del programa de radio de Jordi Basté en RAC1 (06.00-9.45 horas) y por las tardes reestructurará el informativo que comienza a las 19.30 horas. Los cambios los introducirá el próximo 16 de abril.