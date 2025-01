Dos exdirectivos del Ibex se lanzan a ayudar a CEO en su salida de las empresas

"Somos muy conscientes de las carencias del mercado porque las hemos padecido", reivindica la abogada María De La Torre sobre su nuevo producto. Los cofundadores del despacho GovCom lo han acuñado como el servicio de "extracción de directivos", dirigido a ejecutivos de compañías cotizadas que empiezan a sentirse relegados en el día a día de las empresas en un entorno cada vez más competitivo.

"Como directivos que hemos sido de empresas cotizadas en el Ibex 35, detectamos que es un servicio que no se estaba ofreciendo", señala De La Torre, cofundadora de GovCom.

Directora del Servicio Jurídico de Recursos Corporativos y de Cumplimiento Corporativo de Iberdrola durante 17 años, y luego de MásMóvil, De La Torre ha emprendido la aventura de un despacho de abogados junto a otro exdirectivo de Gamesa y conocido de años, Pablo Martínez, bajo el nombre de Governance & Compliance Abogados.

Una boutique especializada en Gobierno Corporativo que el último año comenzó a ofrecer un servicio de ayuda a consejeros delegados, directores financieros, de logística o comunicación -algunos de los primeros clientes-, entre otros, que quieran "solucionar" una situación de malestar estructural en el día a día de sus empresas, en especial cuando existe un vínculo de años con ellas.

"Proporcionamos apoyo legal en procesos de separación de directivos, asegurando la negociación justa de acuerdos de salida, compensaciones y la protección de derechos, mientras garantizamos el cumplimiento normativo laboral en estos momentos críticos", reivindican desde el despacho que De La Torre cofundó en Madrid en el año 2020.

Experiencia propia

Los cofundadores comparten la experiencia de haber vivido en carne propia los vericuetos de la gestión de recursos humanos para con directivos en las grandes empresas, cuyo peso puede tomar por sorpresa a los más acomodaticios.

"Hemos elaborado un producto a la carta que tiene mucho que ver con adiestrar al directivo e identificar sus propias señales", señala De La Torre, que incide en que parte del servicio incluye el diagnóstico de la situación -si el involucrado "está fuera" realmente o no de la empresa-. El tipo de clientes es el de personas con una edad de 40 a 55 años que no están por la labor de "perder años de productividad", mientras que el tiempo medio de los "procesos de solución" suele prolongarse unos tres meses.

"Lo que ofrecemos es un plan de desvinculación por el que el directivo asume la iniciativa. Hay veces que las compañías no quieren dar un brazo a torcer, y de lo que se trata es de invertir la posición", explica la abogada de GovCom.

"Se trata también de anticiparse y de evitar que la compañía te imponga de repente un despido disciplinario que al final puede ser mucho más costoso para el ejecutivo en términos reputacionales, profesionales y psicológicos de lo que podría ganar por un despido improcedente; al final, cuando el directivo quiera ir a otra empresa en la que liderar a 10, 20, 100 personas, no le ayudará la percepción de no haber podido gestionar su propia salida de la compañía anterior", añade De La Torre. "La autoestima es fundamental para este tipo de posiciones".

Otras iniciativas

Así como el caso de GovCom, existen otros despachos que han empezado a ofrecer alternativas similares.

"No nos dedicamos a esto en exclusiva pero nos han surgido varios casos en los últimos dos años. Nos han contratado para resolver casos controvertidos de salidas no amistosas", señala Francisco Martínez, socio de Next Abogados.

"Damos este servicio incluido en nuestro asesoramiento", señala por su parte Alejandro Kress, socio director de SSQ. "Nos consta que este tipo de situaciones son habituales en el Ibex. Nosotros asesoramos a abogados internos y jefes de la Asesoría Jurídica del Ibex, muchos abogados del Estado en excedencia".

"Recomendamos contratos de alta dirección en los que se pacte muy bien todas las circunstancias e indemnizaciones", añade Martínez. "Hemos visto problemas o conflictos porque no estaba bien estipulado todo esto; hemos detectado variados casos en los que se le niega retribución variable con excusas, un intento de enseñarle la puerta de salida porque han contratado a otro, o en los que simplemente se sustituye al directivo por otra persona más joven o con más contactos con una administración con la que se hacen muchos contratos".

En Next Abogados buscan el acuerdo, la solución consensuada, que "en muchos casos es posible. La vía litigiosa es la última alternativa". Llegan a acuerdos en ocasiones desde el principio, en otras, ya presentada papeleta del SMAC o demanda. A veces les llega el caso en este último trance, pero el objetivo es el mismo.