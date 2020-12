Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental

El presidente saliente de EEUU, Donald Trump, anunció este jueves que ha firmado una "proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental".

"Hoy firmé una proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre Sáhara Occidental. ¡La propuesta de autonomía seria, creíble y realista de Marruecos es la ÚNICA base para una solución justa y duradera por una paz y prosperidad perdurables", escribió en Twitter.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Trump también anunció "otro avance histórico" entre Marruecos e Israel, que establecen relaciones diplomáticas.

"¡Otro avance HISTÓRICO hoy! Nuestros dos GRANDES amigos, Israel y el Reino de Marruecos, acordaron mantener relaciones diplomáticas plenas, ¡un gran avance para la paz en el Medio Oriente!"

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Finalmente, concluyendo una batería de tuits, el presidente saliente recordó que "Marruecos reconoció a los Estados Unidos en 1777", por lo que "es apropiado" que la nación estadounidense reconozca "su soberanía sobre el Sáhara Occidental".

Morocco recognized the United States in 1777. It is thus fitting we recognize their sovereignty over the Western Sahara. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Autonomía limitada

Rabat plantea una autonomía limitada para la antigua colonia española, mientras que el Frente Polisario, que controla la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), defiende el derecho de autodeterminación. La tensión entre las dos partes se disparó en noviembre por el bloqueo del paso de Guerguerat, en la frontera con Mauritania, y la operación lanzada en la zona por fuerzas marroquíes.

La ONU, que supervisa el alto el fuego pactado en 1991, ha apelado a la calma en el Sáhara Occidental, a la espera de que el secretario general, António Guterres, designe un enviado especial tras más de un año y medio en el que el puesto ha permanecido vacante ,el expresidente alemán Horst Koehler dimitio en mayo de 2019.

El Sáhara Occidental figura como territorio no autónomo para Naciones Unidas, a la espera de un acuerdo pactado ,o incluso de un referéndum, que no termina de llegar. El último acercamiento entre las partes llegó de la mano de Koehler, aunque entonces ni las autoridades de Marruecos ni el Polisario se movieron de sus respectivas posiciones.