Theresa May dimitirá el 7 de junio por su incapacidad para aprobar un plan de 'brexit'

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha confirmado este viernes que dimitirá como líder del Partido Conservador el próximo 7 de junio, tras lo cual se abrirá un proceso para elegir a su sucesor durante el cual seguirá como jefa del Gobierno.

"Seguiré como primera ministra hasta que se elija un nuevo líder", ha anunciado May en un discurso ante Downing Street con el que ha puesto fin a las especulaciones de las últimas horas y que abre la puerta a una carrera en la que el exministro Boris Johnson suena como favorito.

La 'premier' ha lamentado no haber logrado el consenso necesario en el Parlamento para sacar adelante el acuerdo del brexit, aunque ha defendido que creía que su forma de actuar era la "adecuada". "Lamentablamente no lo he conseguido", ha declarado.

Su acuerdo ha sido rechazado ya en tres ocasiones en la Cámara de los Comunes y la gota que ha colmado el vaso ha sido su deseo de someterlo a una cuarta votación, bajo la promesa de incluir concesiones como una posible unión aduanera temporal o un segundo referéndum sobre la integración de Reino Unido en el bloque comunitario.

May, que rompió a llorar al finalizar su intervención, ha señalado que deja a su sustituto la tarea de cumplir lo que los británicos votaron en junio de 2016, en la medida en que "si se le da a la gente la opción de decidir, luego hay que hacer todo lo posible por ejecutar dicha decisión".

Decisión de May

La actual primera ministra británica ha tomado esta decisión tras reunirse con Graham Brady, el presidente del Comité 1922, un órgano del partido con capacidad para sacar del cargo al primer ministro. Según indicó Sky News, Brady le ha preguntado sobre sus planes de renuncia, al margen de si saca adelante el brexit en el Parlamento.