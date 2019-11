La Policía holandesa está investigando una "situación sospechosa a bordo de un avión" de Air Europa en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, y vehículos de los servicios de emergencia se han acercado hasta el aeródromo holandés por posible "amenaza potencial" a la población.Fuentes militares han informado a la televisión holandesa NOS que se trata de un posible "secuestro de una aeronave" con 27 pasajeros y que el "capitán del avión ha presionado el botón de alarma de secuestro".

The Royal Netherlands Marechaussee is currently investigating a situation on board of a plane at Amsterdam Airport Schiphol. We keep you posted. https://t.co/AxwMZ7CZtT