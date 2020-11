Estados Unidos celebra sus elecciones más importantes de las últimas décadas. En ellas se decidirá si el magnate y actual presidente del país norteamericano, Donald Trump, continúa liderando la primera potencia mundial o si, por el contrario, el demócrata Joe Biden la arrebata el cargo.

Por el momento, los primeros sondeos apuntan a una ventaja del magnate en estados clave, como Ohio y Florida. Sin embargo, el resultado será muy apretado.

Estos comicios no solo serán decisivos para Estados Unidos, sino que afectarán a la toma de decisiones, la economía, la política y, en conclusión, a la sociedad global. El mandato de cuatro años del magnate Trump ha estado marcado por decisiones clave, la mayoría de ellas, polémicas.

Lo cierto es que los estados más o menos se están comportando como ocurre de manera habitual, los territorios del interior del país están respaldando a Trump, mientras que en la costa oeste y el noroeste apoyan a Biden. El demócrata, además, podría hacerse con el cinturón del óxido, el 'Rust Belt'.

Sin embargo, el recuento de votos en las primeras horas ha dado una ventaja al actual inquilino de la Casa Blanca en estados decisivos, como es el caso de Florida, en el que medios estadounidenses ya dan la victoria a Trump.

En concreto, los demócratas han perdido dos distritos en Miami esenciales, algo que las encuestas no supieron ver, por una movilización de, entre otros, votantes hispanos a favor del magnate. Florida es un estado que hace ocho años logró consolidar Barack Obama pero que, en las elecciones de 2016 conquistó el republicano Trump.

En relación a los estados decisivos (los denominados 'estados pendulares' o 'bisagra'), a las 5.30 horas del miércoles, el escrutinio daba prácticamente la victoria a Trump en Carolina del Norte, además del mencionado Florida.

Además de este, Trump tiene la ventaja de 14 puntos en Pensilvania (51% escrutado), de cinco en Wisconsin (61%) y de once puntos en Michigan (49%).

Por su parte, Biden lograría, según el último dato (6.30 horas), ganar en Arizona con una ventaja de nueve puntos (73% escrutado). Georgia puede dar la sorpresa, pero el escrutinio aún es muy bajo.

Para que el candidato demócrata gane las elecciones presidenciales es necesario que logre en apoyo en algunos de estos estados decisivos, como Pensilvania y Wisconsin.

Trump está al frente en los estados de Idaho (4), Utah (6), Wyoming (3), Dakota del Norte (3), Dakota del Sur (3), Nebraska (2), Kansas (6), Oklahoma (7), Missouri (10), Arkansas (6), Luisiana (8), Indiana (11), Kentucky (8), Tennessee (11), Alabama (9), Virginia Occidental (5), Luisiana (8) y Ohio (18), el último en conocerse.

Biden, por su parte, ha obtenido, los votos electorales correspondientes Washington (12), Oregón (7), California (55), Nuevo México (5), Colorado (9), Illinois (20), Nueva York (29), Vermont (3), New Hampshire (4), Massachusetts (11), Connecticut (7), Nueva Jersey (14), Delaware (3), Maryland (10) y Minnesota (10), el último en conocerse.

El dato de Minnesota es relevante, aunque ya se preveía que ganaría en este estado, lo cierto es que puede ser una seña para otros territorios clave, como Wisconsin.

Ambos hacen frontera y tienen características muy parecidas, como el nivel demográfico por lo que, si sigue su estela, el estado decisivo de Wisconsin podría caer del lado democrático.

El primer candidato que ha salido a dirigirse a sus electores ha sido el demócrata. Biden ha pedido "paciencia" para saber los resultados. Tras su intervención, Biden ha escrito: "Mantengan la fe, muchachos. Vamos a ganar".

En una postura completamente distinta y con algo que ha protagonizado totalmente su mandato, Trump ha hablado a través de Twitter. "Están tratando de robar las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después del día de los comicios", ha escrito.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!