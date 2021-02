La polémica congresista republicana Greene, expulsada de sus funciones en varios comités

Solo ha pasado un mes desde que se constituyera la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras las elecciones presidenciales que dieron la victoria al demócrata Joe Biden. Tan solo unas semanas después, el organismo ha expulsado de sus funciones en varios comités a una congresista, la polémica republicana Marjorie Taylor Greene.

La entrada de Greene en la Cámara al ganar un escaño por Georgia fue controvertida, era la primera congresista que se había adherido abiertamente y había declarado su fe al movimiento conspiranoico QAnon. Es un grupo, tal y como explicó 'Vozpópuli', impulsado en Internet y las redes sociales y que ha sido calificado por el FBI como potencial amenaza de terrorismo doméstico.

Lo cierto es que esta victoria de Greene, de 46 años, era predecible, ya que no tenía rivales en uno de los distritos más conservadores de la primera potencia mundial. Pero la polémica no terminaba en su declaración de fe, sino que fue duramente criticada por aparecer en un vídeo asegurando que los musulmanes no deberían poder trabajar en el Gobierno estadounidense.

Además, la congresista electa comparó el movimiento 'Black Lives Matter' ('Las vidas negras importan') -también ha entrado en la Cámara una primera activista de este movimiento- con el grupo supremacista blanco Ku Klux Klan.

This you in a racist rant against Muslims and claiming that all Black men are in gangs?You went full on Ku Klux Klan. You should never go full on klan.I think white supremacists in Congress should be expelled.That would be you.#ImpeachBidenpic.twitter.com/e7tTPSHqXj