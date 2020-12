El organizador de la polémica orgía gay de Bruselas: "También vienen políticos de España"

El pasado martes saltaba la noticia de que el eurodiputado húngaro József Szájer, del partido ultraconservador Fidesz, había sido "cazado" en unaorgía clandestina gay en la que participaban 25 personas. Junto a Szájer también fueron identificados otros diplomáticos.

Un día después, el organizador del evento, David Manzheley, concedió una entrevista a uno de los rotativos más grandes de Polonia, Onet. En ella, Manzheley admitió que lleva organizando este tipo de eventos desde hace dos años, llegando a congregar en los mismos hasta a cien asistentes.

Manzheley detalló que "políticos de Ucrania, Francia, Alemania, los Países Bajos, Luxemburgo, Suiza y España vienen para las orgías", aunque los más frecuentes son los polacos y húngaros. En esta línea, el organizador afirmó que hasta nueve políticos del Fidesz de Orban han participado en sus orgías , así como cuatro miembros del PiS de Polonia, un partido ultraconservador, que acuden varias ocasiones al año "para orgías específicas".

David Manzheley explicó el funcionamiento sus "orgías de papás", que es como llama a estos eventos: son fiestas "en formato bareback", encuentros en los que no se pueden usar condones y a los que únicamente pueden asistir hombres. Este aseveró que los asistentes "no pueden simplemente mirar" y "cada participante tiene que tener sexo".

El organizador, quien afirmó que ahora "todos deben presentar una declaración antes de venir de que no están infectados con el coronavirus o ya lo han tenido", admite que en los encuentros no se permite el consumo de drogas, aunque replica que si alguien las lleva al encuentro o las consume antes "no puede evitarlo".

En cuanto al eurodiputado Húngaro, Manzheley admite que antes del evento no sabía su nacionalidad, únicamente que era político. También comenta que József Szájer trató de escapar de la intervención policial por la ventana, pero al ver que el piso se encontraba en una segunda planta decidió quedarse en el sitio.

