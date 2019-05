Al menos dos muertos y cuatro heridos por un tiroteo en una universidad de Carolina del Norte

Al menos dos personas han muertos y otras cuatro han resultado heridas, entre ellas dos graves, este martes por un tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte en la ciudad estadounidense de Charlotte, según han informado la cadena local WSCO-TV.

"Se han registrado disparos cerca de Kennedy Hall. Corre, escóndete, lucha. Mantente seguro de inmediato", ha advertido la universidad a través de su cuenta en la red social Twitter.

Our hearts are breaking for our friends and colleagues at @unccharlotte. The end of the school year should be a time of celebration, not grief. For our @UNC community, resources are available if you need support. https://t.co/3OoQEcWRg1 — Kevin Guskiewicz (@KevinGuskiewicz) 1 de mayo de 2019

Atacante identificado

El tiroteo se habría producido alrededor de las 17.45 (hora local). Según han informado las autoridades, el atacante ya ha sido detenido y ha sido identificado como Trystan A. Terrell, un estudiante de 22 años, pero hasta el momento se desconoce el posible motivo del tiroteo.

The suspect in the UNC Charlotte incident has been identified as Trystan Andrew Terrell, (DOB: 06/06/1996.) He is in custody at this time with charges pending against him. 1 de mayo de 2019

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg ha informado de que el campus está seguro y que no hay razón para creer que haya más personas involucradas.

"Escena segura. Un detenido. No hay razón para creer que haya nadie más involucrado. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg y la Universidad van habitación por habitación en el campus para identificar a los estudiantes, profesores u otras personas que puedan estar escondidas", ha subrayado la Policía a través de las redes sociales.

Toda actividad cancelada

Todas las actividades de la universidad han sido canceladas y las autoridades continúan registrando varios edificios del campus.

La Policía de Charlotte ha advertido a los estudiantes de la universidad que se dirijan a una calle en la que están reuniendo a todos los jóvenes con sus familias.

If you are currently on campus, be prepared to identify yourself. You may leave campus if you have been cleared from your building and are able to access your vehicle. If you have not contacted your family, please do so. @NinerAlertspic.twitter.com/hdBR57bL32 — UNC Charlotte (@unccharlotte) 1 de mayo de 2019

"Estamos en shock después de enterarnos de la situación. Mis pensamientos están con las familias de aquello que perdieron la vida, los heridos, toda la comunidad de la Universidad y los valientes que han tomado respuesta y se pusieron en acción para ayudar a otros", ha señalado la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, a través de su cuenta en la red social Twitter.