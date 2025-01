Maduro cuenta con más generales en el Ejército de Venezuela que los nazis durante toda la Segunda Guerra Mundial

En el año 2019, unos motorizados pararon en Caracas y le pusieron la pistola en la cabeza a una niña de 21 años. "Dile a tu papá que deje la vaina", le advirtieron. La pequeña era la hija mayor del diputado Franco Casella, un hombre al que no le había importado hasta entonces enfrentarse al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pero que en ese momento se vio obligado a dar un paso al lado en su lucha. La próxima vez no habría advertencias. De eso estaba seguro.

Han pasado ya cerca de seis años, casi los mismos que este opositor venezonalo, miembro entonces de la Comisión de Seguridad y Defensa, lleva asilado en España junto a gran parte de su familia. Un distanciamiento de su patria que lleva con dolor, resignación y la esperanza de que acabe pronto la tiranía del chavismo. El régimen tiene en la actualidad unos 300.000 militares que le aseguran la fortaleza que necesita para continuar a las riendas del país pese al 80% que se le estima con el voto en contra del electorado el pasado julio. Edmundo González obtuvo el apoyo popular, pero Maduro aún tiene el de las armas.

En Venezuela, la Fuerza Armada Nacional la componen la Guardia Nacional —similar a la Guardia Civil— y los tres ejércitos. Se estima el personal de tropa entre los cuatro cuerpos ronda los 300.000 hombres, incluyendo los que pertenencen a la reserva, que se encuentra activa incluso para actividades que no son propias de las Fuerzas Armadas. "Lo que hacen los reservistas es activismo político, pero con el uniforme puesto. A veces le dan una camisa de franela y los envían a los discursos del chavismo a hacer bulto".“El Ejército venezolano no está estructurado como el español”, explica Casella a Vozpópuli. “En Venezuela hay 2.142 generales y para justificar este número, su tamaño tendría que ser el doble que el de todos los ejércitos del bando aliado juntos en la Segunda Guerra Mundial”, detalla.

“Esta deformidad en la estructura, que parece más una pirámide invertida, se da porque hay generales de brigadas que no tienen brigadas, generales de división que no comandan divisiones y, al fin y al cabo, altos mandos que de militares solo tienen el uniforme”, asegura el opositor asilado en Madrid. “Estamos hablando de 500 generales de división de divisiones que no existen”.

“Esta estructura tiene una intención de deformar la cadena de mando para que haya muchas estructuras paralelas y diluir el poder al tiempo que el chavismo genera toda una sociedad de cómplices alrededor del militarismo”.

Una guerra civil en Venezuela

“Esta semana el régimen de Maduro ha ordenado a toda la tropa militar profesional —oficiales y suboficiales— que permanezcan en los cuarteles incomunicados y ha llevado a cabo una serie de detenciones, tanto disciplinarias como penales”, explica el opositor Franco Casella, una decisión que busca evitar un levantamiento de las bases del Ejército, quienes serían necesarios para que estallase una guerra por el poder contra los opositores al régimen. “Maduro tiene 2.000 generales, una cifra que no tenía ni el ejército aliado en la Segunda Guerra y son más que los de Hitler, seguro”, cuenta a Vozpópuli este experto en materia de Defensa.

Desde 1999 los militares de Venezuela tienen derecho a voto, algo que anteriormente no ocurría. En julio en los cuarteles, con una mayoría estimada del 80% —similar a la del resto del país— ganó Edmundo Gonzalez. “El régimen ante esa situación ha dejado en la calle solo al SEBIN, que es la Policía Política, los policías de Inteligencia de los grupos paramilitares, que están formados por personas de dudosa procedencia. O sea, que están de militares por hambre, estrictamente, sin convicción. Ni siquiera han estado entrenados para el orden público”, asegura a este periódico. “Son, en definitiva, milicianos engañados y uniformados y que van a desfiles y que tienen, sí, tendrán un fusil, tienen algo de entrenamiento, tienen sistemas de lanzamisiles tierra-aire y los entrenan para ello, pero que básicamente están hechos para hacer volumen, para hacer política y para hacer escudos humanos y generar intimidación".

En cuanto al potencial militar real del ejército venezolano, Casella opina que cuenta con un gran patrimonio armamentístico: "Por una parte se tiene tecnología proporcionada por Rusia y China y aún queda tecnología de la que dio Estados Unidos en la época democrática del país, que ya no es puntera, pero sí lo fue en su momento. Ahora se ha complementado con aviones rusos de combate de alta gama y sistemas rusos de defensa aérea que están instalados de manera perversa en poblaciones civiles en las favelas venezolanas", asegura el opositor. “Tengo la certeza de que existen por lo menos cinco sistemas de defensa aérea de la ciudad de Caracas en medio de población absolutamente civil”, como hace Hamás. Existe, además, material militar procedente de china —como radares— y personal chino y formado en China. También, cabe añadir, unas fragatas españolas compradas a Navantia "cuyo armamento solo está disponible al 20%, ya que el chavismo no terminó de pagar".

En cuanto a la posibilidad de una guerra en Venezuela, Franco Casella opina que “la marina de Venezuela no tendría nada que hacer frente a una unidad al 100% de su operatividad”, aunque podría llevarse a cabo "como un acto suicida para mantenerse en el poder". Para lo que sí afirma que el régimen está preparado es para una guerra de guerrillas: “Venezuela tendría al inicio una serie de arsenal de alta gama que pudiera generar una primera resistencia, una vez que eso pueda, una vez que eso acabara, porque en la reserva de material y de insumos es baja, o sea que sería de corto alcance en el en el enfrentamiento en tierra, sería lento, sería ventajoso y además habría una pérdida de territorio importante”, apunta el experto. “Estmos preparados para una guerra asimétrica en la que las guerrillas actuaran casi como lo hicieron en Vietnam, generando el caos entre las tropas enemigas”.