Joe Biden, candidato oficial demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos

Joe Biden es, oficialmente, candidato a la Presidencia de Estados Unidos. Los demócratas confirmaron este martes que el de Pensilvania será su representante en los comicios del próximo 3 de noviembre.

A través de una votación que se realizó de manera telemática por la crisis del coronavirus, los miembros del Partido Demócrata eligieron a Biden -como estaba previsto- como rival del actual presidente del país norteamericano, Donald Trump.

En total, votaron compromisarios de 57 estados y territorios del país y el líder demócrata se hizo con el respaldo de 3.558 delegados, frente a los 1.151 que logró su rival en las primarias, el senador izquierdista Bernie Sanders, que se retiró de la carrera a las presidenciales el 8 de abril, por lo que otro resultado habría sido una sorpresa.

Biden se encontraba en su residencia de Delaware y, tras oficializarse su nominación para los comicios, quiso dar las "gracias". Además, a través de las redes sociales, el candidato aseguró que ser elegido es "el honor" de su vida y que acepta liderar la candidatura demócrata para la Presidencia de Estados Unidos.

A raíz de este mensaje, el político lanzó una serie de mensajes de agradecimiento, entre ellos a John McCain, senador por Arizona desde enero de 1987 hasta su muerte, en agosto de 2018. También dedicó unas palabras a su mujer, Jill Biden, de la que aseguró que "nada la detiene" y que "como primera dama" será como ese "educador favorito" que les dio "confianza para creer en sí mismos".

It is the honor of my life to accept the Democratic Party's nomination for President of the United States of America. #DemConvention — Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020

El siguiente paso es que Biden sea el encargado de concluir la convención del Partido Demócrata este jueves, con un discurso tras ratificarse su nombramiento como candidato a las elecciones de noviembre. Una convención de cuatro días que sigue sin destacar, debido a las medidas restrictivas adoptabas por la covid-19.

Obama, Sanders, Ocasio-Cortez, Clinton...

Aún así, los demócratas han tratado de recuperar protagonismo con las apariciones de Bernie Sanders, la ex primera dama Michelle Obama, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, los expresidentes Jimmy Carter (1977-1981) y Bill Clinton (1993-2001), así como el exsecretario de Estado republicano Colin Powell.

En concreto, Clinton cargó duramente contra Trump, afirmando que "en un momento como el actual, el Despacho Oval debería ser el centro de mando y, en su lugar, es un centro de tormentas". "Solo hay caos", dijo.

We expect our elected officials to protect the right to vote and to ensure every vote is counted. This attack on the Postal Service —an institution as old as the Republic itself and depended upon, and trusted by, millions of Americans— is designed to ensure that neither is done. — Bill Clinton (@BillClinton) August 15, 2020

Por su parte, Ocasio-Cortez trató de defender una posición más progresista, acorde con el rival de Biden en las primarias, Bernie Sanders. Dijo ser "fiel" a un movimiento popular de "masas que trabaja para instaurar los derechos sociales, económicos y humanos del siglo XXI".

"Un movimiento que se da cuenta de la brutalidad insostenible de una economía que recompensa las explosivas desigualdades de riqueza para unos pocos a expensas de la estabilidad a largo plazo para muchos", aseveró.

"In fidelity and gratitude to a mass peoples' movement working to establish 21st century social, economic, and human rights – including guaranteed health care, higher education, living wages, and labor rights for all people in the United States."– @AOC#DemConventionpic.twitter.com/KbFL5xl0Uw — 2020 #DemConvention 🇺🇸 (@DemConvention) August 19, 2020

Elección de Kamala Harris

El pasado día 11, Biden confirmó a quien sería su compañera en la carrera a las presidenciales. Escogió como aspirante a la Vicepresidencia a la senadora Kamala Harris, tras prometer que designaría a una mujer. Entonces se barajan nombres como Elizabeth Warren, Gretchen Whitmer y Susan Rice, además de la finalmente elegida.

Tras la elección, el magnate y actual inquilino de la Casa Blanca cargó duramente contra Harris. Se mostró "sorprendido" por la elección final de Biden yno escatimó en apelativos negativos sobre la senadora.

#BREAKING: President Trump responds to Joe Biden choosing Sen. Kamala Harris as his running mate: "She was extraordinarily nasty to Kavanaugh... She was nasty to a level that was just a horrible thing." pic.twitter.com/qTBkFa0xDJ — The Hill (@thehill) August 11, 2020

En una rueda de prensa, el presidente de EEUU llegó a afirmar que Harris "es la más mala, la más horrible, la más irrespetuosa de todo el Senado" y la tildó de "falsa".

Ahora, tampoco se ha quedado callado y, minutos después de conocerse la nominación de Biden, Trump se ha mofado de Biden haciéndose eco de un tuit de un periodista del medio conservador 'National Pulse' con imágenes de los Biden. No obstante, confesó que cree que el resultado de los comicios va a ser "muy ajustado".