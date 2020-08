Trump carga duramente contra Harris tras haber financiado su campaña para fiscal

El magnate y presidente de EEUU, Donald Trump, no ha recibido bien la noticia sobre la senadora afroamericana Kamala Harris. El ahora líder republicano financió en su momento hasta dos campañas de Harris y, ahora, ha sido elegida por el precandidato demócrata, Joe Biden, como su pareja electoral para aspirar a la Vicepresidencia del país en las elecciones del 3 de noviembre.

Trump se mostró "sorprendido" por la elección final de Biden, candidato a la Presidencia del país norteamericano por el Partido Demócrata, y no escatimó en apelativos negativos sobre la senadora. El dirigente tildó a Harris de "desagradable" y llegó a asegurar que se sintió "sorprendido" de que fuese la elegida.

En la rueda de prensa diaria del presidente de EEUU en relación a la evolución de la pandemia del coronavirus en el país, Trump afirmó que Harris "es la más mala, la más horrible, la más irrespetuosa de todo el Senado".

Sin embargo, no era la primera vez que el magnate se pronunciaba sobre la finalmente compañera de Biden. Trump utilizó Twitter, herramienta más que habitual en su política, para compartir un vídeo de su compaña electoral descalificando a la senadora afroamericana.

#BREAKING: President Trump responds to Joe Biden choosing Sen. Kamala Harris as his running mate: "She was extraordinarily nasty to Kavanaugh... She was nasty to a level that was just a horrible thing." pic.twitter.com/qTBkFa0xDJ