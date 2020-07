Declarado un incendio en la catedral de Nantes

Desde primera hora de este sábado decenas de bomberos tratan de extinguir un incendio que se ha declarado en la catedral San Pedro y San Pablo de la ciudad de Nantes, al noroeste de Francia.

La alerta se dio a las 7.45 locales (5.45 GMT) y poco después se vieron llamas a través del rosetón de la fachada, sustituidas más tarde por una columna de humo.

En su cuenta de Twitter, los bomberos del departamento de Loire Atlantique indicaron que estaban interviniendo por un fuego en la catedral y pidieron a la población que no se acercara y que no obstaculizaran su trabajo.

El fuego ha comenzado en el interior del edificio y ha llegado a asomar por el medallón de la fachada, según han informado de bomberos de Loire-Atlantique al medio local 'Ouest-France'.

The Cathedral of Nantes is on fire. Another electrical fault? pic.twitter.com/IneijjMLJD