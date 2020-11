El emir de Dubái asegura que se ha inyectado una de las vacunas contra la covid-19

Los dirigentes de Emiratos Árabes, y anfitriones del rey emérito Juan Carlos I, muestran gran confianza en la vacuna en pruebas contra la covid-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm. Los jeques Abdullah bin Zayed Al Nayan, ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos, y el jeque Khalid bin Mohamed bin Zayed, hijo del príncipe heredero de Abu Dabi, ya han se han puesto el fármaco en pruebas, según ha informado el diario progubernamental 'The National'.

El último en mostrar su fe y su esperanza en la vacuna desarrollada por Sinoharm ha sido el emir de Dubái, Mohammed bin Rashid. El dirigente ha colgado una imagen en sus redes sociales en la que se le puede ver recibiendo una inyección. Según las informaciones difundidas por The National, el emir ha sido el último en probar la vacuna contra la covid-19 de Sinopharm.

"Deseamos a todos seguridad y buena salud, y estamos orgullosos de nuestros equipos que han trabajado sin descanso para que la vacuna esté disponible en los Emiratos Árabes", escribió Mohammed bin Rashid en su cuenta personal de Twitter.

While receiving the COVID-19 vaccine today. We wish everyone safety and great health, and we are proud of our teams who have worked relentlessly to make the vaccine available in the UAE. The future will always be better in the UAE. pic.twitter.com/Rky5iqgfdg