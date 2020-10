Los expertos, pesimistas respecto a la vacuna contra la covid: "Es posible que no funcione para todos"

La vacuna del coronavirus tiene en vilo a todo el mundo. A los científicos por el reto que supone su elaboración en un periodo tan corto y a la población en general por lo que podría significar: volver a la vida normal. Pero un artículo publicado en la revista científica The Lancet deja muchas dudas respecto a su eficacia.

"No sabemos si alguna vez tendremos una vacuna. Es importante evitar la complacencia y el exceso de optimismo. Es probable que la primera generación de vacunas sea imperfecta, y debemos estar preparados para que no prevengan la infección, sino que reduzcan los síntomas y, aun así, es posible que no funcionen para todos o por mucho tiempo", asegura Kate Bingham, presidenta del grupo de trabajo sobre vacunas del Reino Unido, en un texto publicado este pasado martes.

"Nuestra estrategia ha sido construir una cartera diversa en diferentes formatos para brindar al Reino Unido la mayor oportunidad de proporcionar una vacuna segura y efectiva, reconociendo que muchas, y posiblemente todas, estas vacunas podrían fallar", explica la destacada científica.

Además, destaca que se han centrado en que la vacuna sea efectiva en las personas de más de 65 años, ya que "más de las tres cuartas partes de las muertes causadas por la infección por SARS-CoV-2 se producen en esta población".

Fabricación de la vacuna

Pero además de la eficacia de la vacuna, otro punto controvertido es la fabricación de las dosis, ya que actualmente esto también está en entredicho: "Un desafío importante es que la capacidad de fabricación mundial de vacunas es enormemente inadecuada para los miles de millones de dosis que se necesitan, y la capacidad de fabricación del Reino Unido hasta la fecha ha sido igualmente escasa".

El Grupo de Trabajo sobre Vacunas "ha proporcionado fondos para la producción flexible y acelerada en varios sitios nuevos del Reino Unido para la fabricación de vacunas para proporcionar a la población del Reino Unido una nueva vacuna en menos de nueve meses desde la identificación del patógeno", comenta Bingham.

La presidenta del grupo de trabajo sobre vacunas del Reino Unido también resalta el hecho de cómo se hará una vacunación a toda la población, ya que "nadie ha realizado vacunaciones masivas de adultos en ningún lugar del mundo antes y el régimen de dos dosis, más las restricciones de la cadena de frío para algunas vacunas, se suma a la complejidad de esta operación de despliegue".

Aunque sí explica que "el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra tiene planes de implementación flexibles para comenzar la vacunación". " Se han desarrollado planes de implementación para una variedad de entornos, desde sitios de vacunación masiva hasta sitios móviles grandes y pequeños, consultorios de médicos generales y farmacias, e incluso equipos itinerantes para visitar a las personas en hogares de ancianos y personas confinadas en casa", asegura.