¿Qué es lo que va a ocurrir con el Brexit tras la victoria de Boris Johnson en Reino Unido?

A Boris Johnson le han salido los planes, las elecciones generales de Reino Unido le han dado una holgada mayoría absoluta al líder tory con 363 escaños y podrá sacar adelante su plan del Brexit. Ahora podrá, sin complicaciones, consumar el acuerdo sobre los términos de salida de la Unión Europea al que ha llegado con Bruselas. Pero, ahora, tras confirmarse lo que pronosticaban las encuestas, ¿qué ocurrirá con el divorcio?

Esto es lo que, previsiblemente, ocurrirá en los próximos meses:

La aprobación del acuerdo del Brexit

Los parlamentarios británicos volverán a retomar el trabajo la próxima semana. La Cámara de Westminster comenzará así la andadura antes de que finalice el año, para poder aprobar el acuerdo del divorcio que Johnson pactó con Bruselas a finales de octubre para evitar que se produjese un Brexit duro.

Según los planes del premier, el texto pactado con los 27 socios comunitarios quedará ratificado por Londres durante el mes de enero y, según ha confirmado tras conocer los resultados electorales, Reino Unido saldrá de la Unión Europea el próximo 31 de enero.

¿Cuándo es el Brexit?

Si se cumplen las previsiones ahora que Johnson no encontrará oposición para dejar de ser Estado miembro, el divorcio de Reino Unido con la Unión Europea se hará vigente el próximo 31 de enero. En ese momento, dará comienzo un periodo de transición que podría durar casi un año, hasta el mes de diciembre de 2020.

Esto no será, por tanto, una salida inmediata ni dejará de pertenecer a la estructura de la Unión Europea ipso facto. Serán unos once meses en los que el país británico permanecerá en la práctica integrado en las estructuras comunitarias y cumpliendo las regulaciones de la Unión Europea.

De esta manera, se trata de evitar una ruptura abrupta, conocida como Brexit duro, que azote a la economía mundial. Pero, lo que parece evidente es que al fin, el premier logrará sus objetivos marcados con la convocatoria de elecciones anticipadas y, finalmente, su país saldrá de la Unión Europea.

¿Cómo será la relación de Reino Unido y la UE?

La futura relación entre el país inglés y Bruselas no está definida. De hecho, hasta la fecha marcada para la ruptura entre ambos, el 31 de enero, no se pondrán manos a la obra para las negociaciones, ya que en el acuerdo que han logrado ambos no se incluyen detalles en este sentido.

No obstante, el futuro no está en blanco en cuanto a intenciones se refiere. Johnson ya ha explicado en diversas ocasiones algunas de las condiciones que tratará de sacar a Bruselas para una salida lo menos abrupta posible.

De esta manera, el conservador intentará, entre otras cosas, firmar un acuerdo de libre comercio similar al que el bloque mantiene con Canadá y retirarse así del mercado único comunitario.

No solo eso, en estas negociaciones que serán, lo menos, complejas, Johnson va a tratar de lograr acuerdos individuales con países como Estados Unidos, cuyo presidente ya ha felicitado enérgicamente al tory por su victoria. Esto no es más que un paso que puede complicar las negociaciones con Bruselas.

¿Es posible hacerlo en once meses?

Aunque el proceso ya lleva años tratando de consumarse -desde que David Cameron aceptó llevar a Reino Unido a un referéndum que provocó su dimisión-, lo cierto es que al no haberse iniciado las negociaciones comerciales, se puede seguir alargando.

De hecho, ha sido el propio negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michael Barnier, ha tildado de "poco realista" negociar un acuerdo de tal magnitud en menos de un año.

Así, Bruselas ha advertido de que cuando se aproxime junio será necesario tomar la decisión de ampliar o no el periodo de transición hasta 2021 o 2022, algo que el primer ministro británico ha reiterado en cuantiosas ocasiones que no se producirá.

¿Y si no hay acuerdo?

Si para entonces no se ha logrado llegar a un acuerdo y Johnson rechaza aceptar una prórroga, se presenta un escenario muy similar al de un Brexit duro y los intercambios entre ambos territorios pasarían a regularse por las normas básicas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).