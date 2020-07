La carta de más de 150 expertos que pide a Trump el cierre de EEUU

Más de 150 expertos sanitarios, científicos, maestros y otros especialistas, han mandado una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a otros líderes políticos, para instar de la urgente necesidad de cerrar el país, para así controlar la propagación de la covid-19 y evitar la exposición de la población.

EEUU continúa rompiendo récords de contagios diarios, ya ha superado los 4.000.000 enfermos y ha alcanzado las 146.935 muertes a causa del virus, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Con los hospitales y la sanidad saturada, Donald Trump ha dicho que está presionando a los gobernadores para que vuelvan a abrir las escuelas en el mes de agosto y defiende la apertura económica del país. En cambio, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, apuestan por medidas más estrictas y dijeron que podría ser posible una segunda orden de confinamiento.

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!!