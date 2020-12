Bolsonaro dice que la vacuna de Pfizer podría convertir a los humanos en cocodrilos

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha advertido a quienes plantean vacunarse de la covid-19 con la vacuna de Pfizer que podrían convertirse en cocodrilos y que a las mujeres podría crecerle la barba. Además, ha indicado que ese sería problema de ellos.

En un acto público en Porto Seguro, Brasil, Bolsonaro ha explicado que muchos lo han criticado por dar mal ejemplo al negarse al recibir la vacuna, pero él ha asegurado que no la tiene que recibir, porque tiene anticuerpos al haber pasado la enfermedad.

Pero estas no han sido las únicas palabras polémicas del presidente brasileño, ya que también ha criticado duramente a la farmacéutica Pfizerpor no asumir la responsabilidad de los efectos secundarios de la vacuna.

Brazil’s Bolsonaro says the @pfizer vaccine against Covid-19 could turn human beings in alligators pic.twitter.com/y8ZobUFNKs — Samuel Pancher (@SamPancher) December 17, 2020

Lucha contra el comunismo

Jair Bolsonaro también ha reconocido que no sabe "quién es el presidente de Cuba en este momento", en alusión a Miguel Díaz-Canel, al que también se refirió como "dictador", a pesar de no conocer su nombre."No sé quién es el presidente de Cuba en este momento, el dictador de Cuba, no sé quién es", confesó el mandatario en su tradicional transmisión semanal en redes sociales, en la que también participaron los ministros de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes; y de Infraestructura, Tarcisio Gomes de Freitas.