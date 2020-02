Varios apuñalados y al menos un muerto por un "incidente terrorista" en Londres

Un hombre ha muerto por disparos de la policía británica y varias personas han sido presuntamente acuchilladas este domingo en el barrio de Streatham, en el sur de Londres, en un "incidente" que la Policía Metropolitana trata como "terrorismo", según informa Efe.

Los servicios de emergencia, entre ellos paramédicos y agentes armados se encuentran en esa zona de la capital británica, donde al parecer, según indicaron testigos presenciales a la BBC, se escucharon tres disparos después de las 14.00 horas.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates