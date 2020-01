Trump y Macron pactan una tregua por el impuesto a los gigantes digitales que prepara Francia

Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Estados Unidos, Donald Trump, han mantenido este lunes una conversación en la que han acordado darse hasta que termine este año para negociar sobre el impuesto digital a las compañías de Internet que prepara París.

Los dos mandatarios se han comprometido así a cesar en el cruce de amenazas arancelarias, según informan varios medios franceses citando fuentes gubernamentales.

"Excelente conversación con Donald Trump sobre impuestos digitales. Trabajaremos juntos en un buen acuerdo para evitar cualquier aumento en los aranceles", ha publicado este lunes Macron en su cuenta en Twitter en dos mensajes, el primero en francés y el segundo en inglés.

Great discussion with @realDonaldTrump on digital tax. We will work together on a good agreement to avoid tariff escalation.