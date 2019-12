La Cámara de los Comunes británica aprueba la ley de Brexit de Johnson

La Cámara de los Comunes de Reino Unido ha aprobado este viernes por amplio margen la ley que sienta las bases para la salida del país de la Unión Europea, lo que facilitará al primer ministro, Boris Johnson, cumplir su promesa para culminar al Brexit en la fecha fijada, el 31 de enero de 2020.

La medida ha salido adelante con 358 votos a favor y 234 en contra, gracias a la mayoría absoluta de la que goza el Partido Conservador tras los resultados de las elecciones del 12 de diciembre. "La segunda lectura de la Ley del Acuerdo de Retirada ha salido adelante, lo que significa que estamos un paso más cerca de conseguir el Brexit", ha celebrado Johnson en Twitter.

La ley prohíbe expresamente la solicitud de nuevas prórrogas a la Unión Europea, lo que impediría ampliar el periodo de transición más allá de finales de 2020. Johnson aspira a negociar en menos de un año un "ambicioso" acuerdo comercial con la Unión Europea, dentro de una serie de compromisos que deberán sentar las bases de la relación futura entre Reino Unido y el bloque comunitario.

The second reading of the Withdrawal Agreement Bill has passed - which means we are one step closer to getting Brexit done 🇬🇧