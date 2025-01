Los 10 personajes clave en el mundo en 2025

En 2025, diferentes personajes de la esfera política, cultural o deportiva tendrán una relevancia especial a nivel internacional: líderes internacionales, estrellas de la música o miembros de casas reales tendrán el foco mediático y social este año. En Vozpópuli repasamos quiénes recibirán las princiaples miradas durante 2025.

Donald Trump

Trump ha vuelto a la Casa Blanca. El nuevo -y repetidor- presidente de uno de los países más poderosos del mundo ha conseguido la reelección a pesar de los escándalos judiciales y de las numerosas polémicas. Ahora, afronta su segundo mandato relevando a ya un débil Joe Biden con Kamala Harris como principal opositora. Durante 2025, Trump tiene por delante afrontar las guerras en Ucrania y Oriente Próximo, así como el reto de luchar contra la inflación en Estados Unidos, una de las principales quejas de los estadounidenses durante la campaña electoral.

Benjamín Netanyahu

El presidente israelí no se encuentra en su mejor momento. Inmerso en la guerra en Gaza y Líbano, La Corte Penal Internacional emitió el pasado 21 de noviembre una orden de arresto contra él y su exministro de Defensa, Gallant, acusados de crímenes de guerra por la ofensiva en Palestina. Además, también se encuentra inmerso en un proceso judicial por presunta corrupción, algo que ha negado y achaca a noticias falsas y ataques contra él. Además, al comenzar el año, Netanyahu ha sido intervenido exitosamente para extirparle la próstata.

Vladímir Putin

El presidente ruso encara en 2025 el tercer aniversario de la guerra en Ucrania sin un fin del condflicto a la vista y con rumores sobre su delicada salud. El conflicto se está alargando más de lo que el mandatario ruso esperaba y esto le está pasando factura. Todo ello, mientras aumenta la presión sobre la UE y Ucrania corta el suministro de gas ruso a los 27.

Elon Musk

El hombre más rico del mundo -con un patrimonio de unos 243 billones de dólares-, se ha metido en política. Tras la reelección de Donald Trump, a quien apoyó pública y monetariamente durante su campaña, el dueño de X o Tesla dirigirá el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dotado con dos billones de dólares para reducir el gasto público de la administración estadounidense. Trump ha asegurado que este departamento "se convertirá, potencialmente, en «El Proyecto Manhattan» de nuestro tiempo".

Carlos III de Inglaterra

La Casa Real británica está de capa caída desde la muerte de la reina Isabell II el 2022. Desde entonces, el reinado de Carlos III está lleno de problemas de salud que afectan tanto al monarca (cáncer) como a su esposa, Camila (grave infección), y a la mujer del heredero, Kate Middleton (cáncer). De esta forma, Carlos afronta un 2025 en el que es probable que mantenga su agenda reducida mientras continúa con el tratamiento contra la enfermedad.

Guillermo de Gales

El heredero de la corona de Inglaterra está ganando protagonismo a raíz de la enfermedad e incapacidad de su padre, aunque afronta 2025 también con la enfermedad de su mujer, lo cual le dificultará asumir la agenda oficial al completo. En sus manos estará durante este año hacer una representación completa de la familia real.

Emmanuel Macron

Macron parece tener siete vidas y, rozando 2025, ha logrado nombrar un nuevo primer ministro, Michel Barnier, tras unas elecciones anticipadas que ha asumido que generaron "inestabilidad". Ahora, afronta el nuevo año con la labor de darle estabilidad a su mandato y poder lograr acuerdos con las diferentes formaciones mientras sortea la extrema derecha de Le Pen.

Edmundo González

El principal opositor del chavista Nicolás Maduro se encuentra exiliado en España desde el pasado septiembre tras 'perder' las dudosas elecciones de este verano. El opositor ha anunciado que estará en Venezuela el 10 de enero "para tomar posesión", dándose por ganador de los comicios, añadiendo que "no" presidirá "un gobierno en el exilio”.

Javier Milei

Milei cumplió en diciembre un año en el cargo. 365 días que se han saldado con la supresión de cuantiosos ministerios y con una bajada considerable de la inflación. Tras la victoria de Trump en EEUU, su gran aliado en América del Norte, Milei reforzará durante 2025 su liderazgo en Argentina.

Taylor Swift

Taylor Swift lleva años siendo una de las artistas más potentes de todo el mundo. En 2024 ha finalizado su gira más larga, The Eras Tour, que ha incluido 152 conciertos y ha superado los 2.000 millones de dólares de recaudación. Sin embargo, su último álbum, The Tortured Poets Department, no encandiló a la crítica y pone a la artista estadounidense en un momento complicado. Deberá mantenerse en la palestra en un año en el que, previsiblemente, no dará conciertos y tendrá que sacar nueva música que apoye, eventualmente, un nuevo tour. Es difícil llegar a la cima pero más lo es mantenerse.