Toñi Moreno cuenta la verdad sobre la maternidad: "Me pasé semanas llorando, voy al psicólogo"

Toñi Moreno (46) se convirtió en madre primeriza el pasado 21 de enero, cuando dio a luz a su primera hija, a la que ha llamado Lola.

La noticia de su embarazo se dio a conocer en julio de 2019 y desde entonces todos hemos sido testigos de cómo iba avanzando su estado y también de cómo Rosana desaparecía de escena. "Siempre he querido ser madre. Lo intenté varias veces con 35 años pero no lo conseguí. Tendré que darme prisa aunque sea por inseminación artificial", decía Toñi en 2018.

Al final cumplió su sueño, pero parece que no todo está yendo todo lo bien que ella desearía.

Toñi Moreno revela lo dura que está siendo su maternidad

Toñi Moreno se ha abierto un canal de MTMAD, la web de telecinco, llamado ‘Dos vidas’. La presentadora se reincorpora así al mundo laboral.

La de Sanlúcar de Barrameda confiesa haber pasado un embarazo complicado. "Desde el primer momento lo he pasado fatal, yo he tenido todo lo que pone en Google. Hay momentos en los que piensas para qué me he metido en esto".

Lo peor llegó, no obstante, cuando dio a luz: "Cuando estaba con la niña me entró un miedo que se tradujo en una crisis de ansiedad.Me tuvieron que llevar al hospital porque sentía que no estaba preparada. Solo tenía ganas de llorar. Me pasé una semana llorando por la mañana, por la tarde y por la noche. La depresión posparto es así".

Sin embargo, Toñi se puso en manos de profesiones muy pronto para que el problema no se mantuviera en el tiempo: "Llamé a una psicóloga para que me ayudara. No me sentía con fuerza para seguir yo sola. (...) Y físicamente no estoy en mi mejor momento. La barriga me la vais a ver. No te sientes guapa, no te sientes bien", remata.

De esta forma, Toñi, con la sinceridad y naturalidad que la caracteriza, revela la verdad sobre el embarazo y la maternidad, o al menos la verdad que ella vivió.

Veremos si le ocurre como a Samantha Villar, a quien lincharon tras asegurar que "la maternidad destruye tu vida de principio a fin".