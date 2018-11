Soraya Arnelas desvela la enfermedad que ha sufrido tras ser madre

La cantante, de 36 años, ha publicado en Instragam los duros momentos que ha pasado por el estrés que le ha supuesto el ser madre. Ahora que su hija Manuela, fruto de su relación con el modelo Miguel Herrera, ha cumplido 20 meses, Soraya Arnelas confiesa que se encuentra mucho mejor de salud.

“Manuela se hace una señorita. Se han pasado los agobios, se ha pasado la desesperación. He de confesar que estos 20 primeros meses, más que el trabajo que he tenido que hacer con ella ha sido conmigo misma. He visto mis defectos como persona de una manera tan clara... Mi impaciencia por que las cosas siguieran el ritmo que yo quería, mi agobio por estar a la altura como madre y querer tirar del carro con todo y que pareciese que la llegada de un bebé no había trastocado mi vida. Mi cabezonería de no querer cambiar hábitos cuando no me ha quedado más cojones que darme cuenta que mi vida ya no es la misma”.

Después ha confesado la enfermedad que ha sufrido tras tener a su hija Manuela. “He pasado por una psoriasis a causa del estrés, por ansiedad, por luchas internas que casi ni yo entendía. Sin ayuda de nadie, ni de pastillas, ni terapias, ni deporte… llevo 20 meses aprendiendo a vivir una vida nueva. Madre mía que paciencia la de los míos por haber aguantado mis cambios de humor”.

Soraya Arnelas: “Ahora entiendo el porqué de las depresiones, las separaciones…”

Soraya ha reflexionado acerca de cómo la maternidad ha cambiado su vida y ha acabado entendiendo todas las enfermedades y consecuencias que se producen en algunas familias tras la llegada de un bebé: “Ahora entiendo el porqué de tantas cosas que suceden tras la llegada de un niño, sobre todo las no tan buenas. Ahora entiendo el porqué de las depresiones post parto, las separaciones… No a todo el mundo le pasa.. Yo puedo confesar que ahora, después de 20 meses veo La Luz. Manuela se ha convertido en una señorita, un poco más tranquila, y eso también ha ayudado! Jajajaj Solo me queda volver a hacer deporte para volver a mis hábitos . Estoy en ello… Seguro que alguna/o se ha sentido identificado con esto. Y no pasa nada!”.

La publicación cuenta ya con más de 21.500 ‘Me gusta’ y muchos comentarios de madres que se sienten identificadas con sus palabras y con los sentimientos que ha transmitido que ha sentido en estos primeros 20 meses de vida de su hija.