La peculiar forma de Sergio Ramos de demostrar su amor a Pilar Rubio

La pareja formada entre Pilar Rubio y Sergio Ramos llama mucho la atención. Separados ya copaban todo el interés del público, y desde que están juntos, hace ocho años, se han convertido en una bomba explosiva de titulares.

Su boda, celebrada el pasado 15 de junio en Sevilla y tras tres hijos en común, fue todo un acontecimiento mediático. Y el documental que el jugador del Real Madrid ha estrenado en Amazon, no ha hecho más que poner el foco en esta peculiar familia.

El último dato llamativo que nos han dejado ha sido la extraña declaración de amor que Sergio le ha hecho a Pilar, vía Instagram.

Así demuestra Sergio Ramos su amor a Pilar Rubio

A través de sus 'stories' de Instagram, el deportista ha gritado a los cuatro vientos el amor y admiración que siente por su mujer y madre de sus hijos. Lo ha hecho, no obstante, de una forma peculiar: a través de una canción de reguetón de la famosa Karol G.

Su declaración de amor

Con una foto suya besando su alianza de compromiso, Sergio le ha dedicado la canción a la televisiva, 'Ocean', cuya letra es la siguiente:

Si algún día te vas de casa (de casa)Yo te llevo a la NASAYeh, pido un cohete y voy directo por tiY si no estoy y algo te pasaRecuerda que todo en la vida cambiaY no importa lo que pase, te prometo no faltarte

Me siento grande por tiY aunque lo intentara, no podría sin tiToda mi felicidad es gracias a tiY si yo me muero, volvería por ti

Se quedan cortas las palabras realmenteY a Dios le doy gracias porque estás aquí presenteQuiero que sepas que te amo eternamenteY que cuando dije sí, lo dije para siempre

A tu lado todo no es perfecto, pero sí mejorY cada detalle tuyo e' mejor que el anteriorAquella canciónY cuando decoras con rosas mi habitación

Vamos a enseñarle al mundo lo que es amorTú y yo podemos juntos, ehPorque amo toda' las locuras de tu menteY así me encanta presumirte ante la gente

Me siento grande por tiY aunque lo intentara, no podría sin tiToda mi felicidad es gracias a tiY si yo me muero, volvería por ti

¿Qué te parece todo esto? ¿Tú también dedicas canciones?