Ya puedes ver 'El corazón de Sergio Ramos' en exclusiva en Amazon Prime Video

Pocas personas son merecedoras de ser protagonistas de un documental. Grandes científicos, investigadores, artistas, o personalidades políticas lo han conseguido. En la mayoría de los casos, años después de haber fallecido, y una vez que la historia ha reconocido su legado. Y no siempre ha sido por motivos positivos.

De entre todos, muy pocos deportistas han merecido tal honor y reconocimiento, y mucho menos encontrándose en activo.

Sergio Ramos, el eterno capitán del Real Madrid y de la selección española, no solo ha logrado despertar el interés suficiente para ello, sino que su figura es tan perseguida, que Amazon Prime Video ha estrenado en exclusiva una docuserie de 8 capítulos de media hora de duración cada uno, disponible para todos los suscriptores de Prime Video desde el 13 de septiembre.

No en vano, es uno de los perfiles más seguidos en redes sociales. Casi 35 millones de seguidores no pierden detalle de la cuenta de Instagram de Sergio Ramos, lo cual es un indicador del calado e interés que tiene la figura del deportista en nuestra sociedad.

¿Por qué ver “El corazón de Sergio Ramos”?

A través de los capítulos de la docuserie, conoceremos mucho mejor a Sergio Ramos. El capitán del Real Madrid abre las puertas de su casa y de su día a día, por lo que podremos saber mucho más del lado más íntimo del futbolista mediático.

El hilo argumental es el deporte, y cómo Sergio es capaz de echarse a los hombros la responsabilidad de liderar un equipo con el peso del Real Madrid en momentos nada fáciles, cuando la presión de la afición y los medios de comunicación harían desistir a la mayoría de nosotros a la primera de cambio.

Pero también nos permitirá conocer el lado más humano del personaje. Sus intereses personales y sus vivencias familiares.

Y por supuesto, habrá hueco para el rosa, permitiéndonos inmiscuirnos en parte en su relación con la periodista y presentadora Pilar Rubio.

La docuserie nos permitirá conocer el estado de forma de una de las parejas más sólidas del panorama del corazón de nuestro país.

