El colaborador de 'Sálvame' que va a votar a Vox en las elecciones generales del 10-N

'Sálvame' dura casi cinco horas cada día, de lunes a viernes, lo que deja tiempo para hablar no solo de famoseo, sino también de temas de actualidad política.

Esto mismo es lo que ocurrió este lunes, cuando los colaboradores estuvieron debatiendo improvisadamente sobre los partidos que se presentan a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

Y hubo uno que confesó que iba a votar a Vox. Te lo contamos.

El colaborador de 'Sálvame' que va a votar a Vox

El tertuliano que va a elegir la papeleta de Santiago Abascal no es otro que Antonio Montero. El periodista aseguró rotundo que iba a votar a Vox y que no tenía por qué callarse o decir lo que no era.

Antonio Montero votará a Vox, y Kiko Matamoros al PSOE

En la misma conversación, Kiko Matamoros confesó que le parecía muy fuerte que Montero diese su voto a la formación verde, y seguidamente dijo que él votaría al PSOE. "Pues muy mal...", le respondió Montero, en tono de semi-broma.

Montero ya la lió con Franco

Lo cierto es que el voto del periodista por Vox no es sorpresivo, ya que, como ya te contamos, Montero criticó el numerito que el PSOE hizo con los restos del cadáver de Francisco Franco.

Montero dijo que a Franco “hay que darle las gracias por la Transición”. Según él, el dictador fue el que ayudó al país a entrar en una democracia, pues gracias a Franco se pudo designar como rey a Juan Carlos I.

Además, criticó a Pedro Sánchez por hacer electoralismo de sacar los restos de Franco del Valle: “En pleno 2019 podemos distinguir entre la Transición y que esto sea un acto electoralista de Pedro Sánchez. ¿A qué viene la rueda de prensa?".

¿Qué opinas de que Montero vote a Vox? ¿Y qué de lo de Matamoros y el PSOE?