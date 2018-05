Ana Rosa Quintana “abandona su faceta de chica de portada” y cierra su revista

La revista de Ana Rosa Quintana, ‘AR’, se despide de los kioscos el próximo 15 de junio con su última portada después de haber estado 17 años en el mercado y haber sacado a la venta 200 números.

La empresa editora, el Grupo Hearts, y la periodista, de 62 años, han decidido poner fin al acuerdo de colaboración que mantenían desde el año 2001. Según los datos del EGM, su audiencia es de 248.000 lectores y tiene una difusión de 43.210 ejemplares, según la OJD, tal y como ha señalado en un comunicado Hearts España.

“En esto sí he cumplido una etapa”, ha asegurado Ana Rosa Quintana, que ha explicado en el escrito: “Nunca imaginé estar 17 años siendo yo siempre la portada de una revista. De estos años me llevo la mejor de las relaciones con uno de los grandes grupos editoriales del país, el haber conocido a unos compañeros que me lo han puesto muy fácil y una experiencia profesional inolvidable”.

Ana Rosa: “Quiero dedicarle más tiempo a mi familia”

Después ha continuado diciendo: “Solo puedo estar agradecida por todas las experiencias vividas, pero creo que ha llegado el momento de abandonar mi faceta de chica de portada; ahora estoy volcada en un programa en directo de cinco horas y quiero dedicarle más tiempo a mi familia”, ha señalado.

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha mostrado su alegría al explicar que la plantilla de la revista se va a integrar al completo en otras cabecerasdel grupo, que está formado por Diez Minutos, Elle, Cosmopolitna, Harper´s Bazaar, Casa Diez, Fotogramas, etc.

En las fotos de las portadas se la veía siempre más joven

Las fotos que aparecían en las portadas de ‘AR’ siempre fueron muy comentadas, ya que siempre se mostraban imágenes de una rejuvenecida Ana Rosa Quintana, que incluso estaba mejor y más joven cada año que pasaba.

Por su parte, el grupo Hearst ha agradecido a Ana Rosa Quintana su colaboración durante todos estos años, y ha destacado que ha sido una “magnífica compañera de viaje” resaltando su “gran profesionalidad, entrega, pasión y talento”.