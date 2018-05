El palacio de Kensington publica las imágenes oficiales de la boda de Harry y Meghan

Dos días después de que se celebrara la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle, los duques de Sussex, el palacio de Kensington ha hecho públicas las fotos oficiales después de darse el ‘sí, quiero’ en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.

En una de las tres imágenes podemos ver a la pareja de recién casados muy felices y sonrientes, sentados en unas escaleras, en una foto en blanco y negro muy bonita. Mientras la exactriz mira hacia un lado, el príncipe Harry (Enrique) apoya su mano en el brazo de su mujer.

En otra foto, vemos a la familia real británica al completo junto a la madre de Meghan, Doria Ragland. En la imagen están los novios con la reina Isabel II, su marido el príncipe Felipe, duque de Edimburgo; el príncipe Carlos de Inglaterra y su mujer Camila; los duques de Cambridge, sus hijos y el resto de damitas y pajes o niños de arras.

La foto más simpática e informal es la que han protagonizado Harry y Meghan con sus sobrinos y el resto de damitas y pajes. En esta imagen la exactriz está sentada sobre una alfombra, detrás se encuentra su marido, que está sentado en un sillón junto a una de las pequeñas. Las damitas van de blanco como la novia, mientras que los pajes visten de negro como el traje de Harry. Algunos de los niños se encuentran sentados en el suelo como Meghan mientras que otros han posado de pie.

Estas dos últimas fotos han sido tomadas en uno de los salones del Castillo de Windsor. La persona encargada de hacer estas instantáneas ha sido el mismo fotógrafo de moda que inmortalizó a la pareja en Frogmore House tras anunciar su compromiso, Alexi Lubomirski.

En uno de los mensajes que se ha escrito desde la cuenta oficial del palacio de Kensington se lee: “El duque y la duquesa quisieran agradecer a todos los que han participado en las celebraciones de su boda. Se sienten tan afortunados de haber podido compartir su día con todos los que se reunieron en Windsor y los que la vieron en la televisión a través del Reino Unido, la Commonwealth y en todo el mundo”.

El segundo vestido de novia que lució Meghan era de Stella McCartney, confeccionado en crêpe de seda, de líneas puras y rectas, blanco con escote halter y espalda al aire, que le permitían presumir de estupenda silueta. Los zapatos eran de Aquazzura, de color nude con suela azul. Por su parte, Harry escogió un esmoquin clásico pero iba muy elegante.

La parea se trasladó del castillo de Windsor al lugar de la fiesta, Frogmore House,en un deportivo Jaguar E-Type Concept Zero color azul, del año de 1968, que condujo personalmente el hijo del príncipe Carlos.

