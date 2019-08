¿Cómo ponerte moreno sin salir de casa? Tira de autobronceadores

Parece que el verano nos obliga a lucir una piel bronceada. Ya sea por cambiar de imagen, o como forma de presumir de vacaciones, nos gusta conseguir un moreno que despierte envidias. Muchas son las razones por las cuales muchas veces no podemos lograrlo. La principal suele ser la falta de tiempo, y no sólo porque no todo el mundo puede gozar de vacaciones, sino porque hay personas a las que conseguir broncear su piel les lleva varios, e incluso numerosos, días.

Además existen otras razones. Muchas personas recelan de ponerse bajo los rayos del sol conociendo los efectos nocivos que conllevan para nuestra piel. También están aquellos que tienen pieles sensibles o delicadas que tienen que cuidarse mucho del astro rey. Y finalmente está otro grupo, los de aquellos que se aburren soberanamente tomando el sol.

Si te has sentido identificado con alguno de estos casos no tienes nada de qué preocuparte. El mundo de la cosmética pone en nuestras manos multitud de productos autobronceadores que permiten lucir moreno sin pisar playas o piscinas. Sirvan como ejemplo los siguientes:

Photoderm de Bioderma

Bioderma propone para este verano Photoderm Spray Autobronceador, un spray hidratante que garantiza un bronceado uniforme y progresivo. Se puede utilizar tanto para el cuerpo como para la cara y gracias a su textura bruma se consigue un secado instantáneo.

Para lograr conseguir el bronceado ideal hay que utilizarlo una vez al día durante los tres primeros días y después se reduce a una vez cada dos días. Cuando obtengamos el resultado deseado basta con una aplicación a la semana para mantenerlo.

Ideal Soleil de Vichy

La fórmula ideada por Vichy está enriquecida con DHC que proporciona a la piel un tono bronceado de aspecto natural y uniforme. Lo mejor de este producto es que nos garantiza los resultados una hora después de su aplicación sin dejar ningún tipo de marca. Después, con cada aplicación, la piel irá adquiriendo un bonito tono dorado, brillante, y lo mejor, duradero.

Ideal Soleil se aplica entre dos y cuatro veces a la semana, dependiendo del tono de moreno que busquemos, y con cada uso nos garantizan además 8 horas de hidratación en la piel.

Fake it de Mádara

La leche bronceadora Fake It de la firma Mádara brinda un brillo natural en 4 a 6 horas. Es un producto enriquecido con ácido hialurónico y aceite de jojoba que hidrata y suaviza la piel. Es de fácil aplicación, consigue un bronceado uniforme sin marcas y es perfecta para las pieles más claras.

Si se quiere lograr un tono más intenso basta con aplicarse de nuevo la fórmula 6 horas después y se recomienda no exponerse al sol de manera intensa durante las 24 horas siguientes a su uso.

Self Sun de Clinique

Clinique ha lanzado al mercado la línea de productos Self Sun, una familia en la que podemos encontrar dos autobronceadores de cuerpo, dependiendo de si queremos un tono ligero o intenso, y otro producto sólo para el rostro.

Funciona para todo tipo de pieles y proporciona un bronceado luminoso de manera instantánea y de aspecto natural. Además, su fórmula ha sido sometida a pruebas de alergia y garantizan que no provoca granitos en la piel.

Sublime Bronze de L´Oréal

Una buena fórmula para conseguir un bronceado es utilizar cremas hidratantes con color como la que propone L´Oréal con Sublime Bronze. Es una alternativa a los sprays o cremas mousse con la que conseguimos un moreno natural a la vez que hidratamos la piel.

El bronceado en este caso se consigue de manera gradual, sus resultados no son instantáneos y basta con aplicarla una vez al día. La propuesta de L´Oréal tiene un secado muy rápido y la relación calidad - precio es muy competitiva ya que sus resultados pueden competir sin problema con productos tres veces más caros.

Consejos para un resultado perfecto

El mundo de la cosmética ha avanzado mucho en el campo de los autobronceadores ¡Atrás quedaron aquellos resultados anaranjados! Sin embargo es recomendable seguir una serie de pautas si queremos conseguir un resultado impecable: