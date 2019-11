Pilar Rubio se hace un piercing en una parte del cuerpo que nunca habrías imaginado

Pilar Rubio es fan de los piercings y de los tatuajes. Tanto es así que hasta el día de hoy, a sus 41 años, sigue 'maqueándose' el cuerpo.

Su última ocurrencia ha sido hacerse un pendiente en un lugar un tanto extraño: la uña.

Pilar Rubio se hace un piercing en la uña

A través de su cuenta de Instagram, la pareja de Sergio Ramos ha compartido un vídeo mientras se lo realizaba.

"Me voy a hacer un piercing en la uña, pero tranquilos es solo la uña, que no me está perforando el dedo", decía la colaboradora de 'El Hormiguero'.

Tattoos y piercings

Pilar Rubio también una gran aficionada a los tatuajes, igual que su marido. El último que se realizó fue muy criticado por sus seguidores de Instagram.

"Este es el último tattoo que me hice, en honor a mi hijo pequeño Alejandro, lo llevo en el brazo izquierdo. En él aúno mis dos amores, mi bebé y mi amor por el Hard Rock, por eso el logo es de Aerosmith", explicó Pilar con la siguiente foto:

¿Qué te parece el piercing de Pilar? ¿Te lo harías?