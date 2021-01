Paz Vega, linchada en redes tras apoyar una polémica publicación de Lucía Etxebarria

Paz Vega se ha convertido en objeto de críticas en las redes sociales después de darle a un 'me gusta' y poner un emoticono de un corazón morado a una publicación de Lucía Etxebarria en la que reivindicaba la necesidad de los espacios seguros para las mujeres ante la Ley Trans que quiere sacar adelante Irene Montero, algo con lo que la escritora se ha mostrado muy crítica desde que se dio a conocer.

El mensaje que gustó a Paz y que ha desatado la polémica decía lo siguiente: "Ahora decidme si vosotras os quedaríais solas con Rosa María Sardá en un cuarto de baño. Decidme si entendéis mi postura. Decidme si creéis que el PSOE apoya a las mujeres violadas".

Estas palabras se producían después de que Lucía compartiera un vídeo de una entrevista de Isabel Gemio a una mujer trans, Rosa María García. En él, esta activista denunció la discriminación que sufre el colectivo cuando quiere entrar a baños de mujeres: "Me dicen que si tienes pene y testículos, tu baño es el de hombres...".

¿A qué viene todo esto? Lo pregunto en serio. ¿Tanto nos odiáis? ¿Qué es lo que queréis conseguir acosándonos? ¿Por qué estáis tan llenas de odio? Yo os juro que no lo entiendo. Ni siquiera con ansiedad o dolida. Ni decepcionada. Sólo confusa. ¿Podéis explicármelo, por favor? — Rosa María García (ella/ elle) (@__erosgarcia) January 11, 2021

Lucía recuerda que fue violada

Etxebarria cargó contra el argumento de García, alegando que no quiere "compartir un cuarto de baño"con otra "persona que tiene un pene funcional, por simple cuestión de precauciones".

Después, para justificar su opinión, recordó que ella fue "violada a punta de navaja" en el pasado. "Cuando detuvieron al agresor, estaba probado que había habido un intercambio sexual y que el semen era suyo, pero no había marcas de golpes en mi cuerpo. Fue mi palabra contra la suya. Quedó libre. Como no me resistí, no me creyeron. Si me hubiera resistido, hoy no estaría aquí para contarlo", expresó. Después fue cuando escribió la polémica publicación a la que Paz le dio un 'like'.

Paz Vega es TT por haber tenido la osadía de expresar su cariño a Lucia. Y la inqueersición, que no descansa, ante tan grave ofensa enciende ávida una nueva hoguera y comienza el linchamiento público."Amigues", ajo y agua, cada vez son más las mujeres valientes que dan la cara. pic.twitter.com/jJ1QRBCEds — Paula Fraga (@Paulafraga__) January 11, 2021

Acusan a Paz Vega de ser "tránsfoba" y "feminista radical excluyente"

Tras dar ese 'Me gusta', Paz Vega, ganadora de 'Mask Singer', se ha convertido en Trending Topic en Twitter y comenzó a recibir un aluvión de críticas por parte de muchos usuarios, muchos de ellos del colectivo LGTBI.

La actriz ha sido acusada de "tránsfoba" o de ser una 'TERF', el acrónimo inglés de 'Trans-Exclusionary Radical Feminist', es decir, de ser una feminista radical trans-excluyente o 'transexcluyente'. Rocío Monasterio, de Vox, también ha sido tachada de serlo.

¿Es acosar a Paz Vega señalarle que le ha dado like a una públicación transfoba, o es acoso usar vídeos e imágenes de personas trans durante más de un año para fomentar que las insulten, pongan en duda su identidad y critiquen su físico? — Hugo (@Huguixxo) January 11, 2021

Paz Vega apoyando el acoso tránsfobo y misógino hacia una mujer trans.Las caretas caen. pic.twitter.com/9UOq2uNjCa — Madame Artichaut ♀💚🔻 (@alcachofit4) January 11, 2021

Apoyo a Paz Vega

Sin embargo, Vega también ha recibido muchos apoyos en las redes sociales donde se ha acabado creando el hashtag '#YoApoyoAPazVega', que también se ha convertido en tendencia este martes ya que muchos ven en esto un acoso y derribo contra la actriz tras expresar su opinión.

Tras la polémica suscitada, Lucía Extebarria ha defendido a Paz. "Todo lo que hizo fue darle like a una publicación cuyo texto muchas habéis conservado. Una publicación que no acosaba ni insultaba nadie y que ni siquiera se refería a cierta persona en masculino".

Después ha continuado diciendo: "Paz también ha recibido amenazas e insultos, y hemos leído en Twitter que la van a escupir, que la van a abofetear, que van a arruinarle la vida. En parte me he llegado a sentir culpable porque de rebote le haya caído esto, pero me doy cuenta de que esto es lo que consiguen los acosadores y los agresores: que cargues tú con las culpas de otros".

Paz también ha recibido amenazas e insultos, y hemos leído en Twitter que la van a escupir, que la van a abofetear, que van a arruinarle la vida. #YoApoyoaPazVega — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 12, 2021

💜 Por favor ¡envíenos a Paz Vega todo el AMOR que merece! Nosotras estamos acostumbradas a recibir insultos todos los días pero ella no, y seguramente no se esperaba esto, como nadie en su sano juicio se lo hubiera esperado. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 12, 2021

Están haciéndole una campaña de cancelación a Paz Vega por poner un like en una publicación mía. Un like! Si con esto no se ve la cultura de acoso y derribo, ya no sé dónde se va a ver. Por favor apoyad a Paz Vega. No se merece ladrillos. Basta ya de la cultura del acoso. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 11, 2021

Un "me gusta" no significa estar ni comulgar de acuerdo. De hecho doy muchos "me gusta" a gente con ideas muy diferentes a las mias, pero con gran humanidad que es lo que me importa. — Robasela (@robasela) January 12, 2021

Poner un 💜 en la publicación de Lucía Etxebarria donde reivindicaba la necesidad de los espacios seguros para las mujeres le ha costado una campaña de acoso y derribo a Paz Vega. Insultos, amenazas, desprecios. NO ACEPTAMOS NINGUNA MORDAZA. #YoApoyoaPazVega 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 pic.twitter.com/FsZ4hpDpdR — Susana Vila ♡ (@Susana_Vila) January 11, 2021

Esta gentuza es la que vota a Podemos y acosan a las mujeres que discrepan de sus políticas machistas y velatorias.#YoApoyoaPazVegahttps://t.co/qcG1Bxp1ZN — Gracia Muñoz Aguirre🌎😢 (@gramuag21) January 12, 2021