Paz Padilla rompe a llorar en directo en 'Sálvame' por Bertín Osborne

Paz Padillarompió a llorar en 'Sálvame' este lunes por Bertín Osborne. En concreto, por lo que el cantante contó el fin de semana en el 'Deluxe'.

"Quiero mandarle un beso muy fuerte a él y a todas las personas que están alrededor de estos críos que necesitan una ayuda. No es fácil para la familia ver que tu hijo sufre", dijo la presentadora, entre lágrimas.

El estado de salud de Kike

Bertín narró cómo estaba siendo el proceso de recuperación de su hijo Kike, de 11 años, que fue operado en septiembre de una operación en las piernas. El pequeño entró en quirófano hasta en dos ocasiones en lo que llevamos de año para ser intervenido en los fémures.

Tanto Bertín como Fabiola Martínez decidieron hacer pública la grave lesión cerebral que sufre Kike desde su nacimiento, con el fin de que se hable del tema abiertamente y poder ayudar así a otras familias y niños que están pasando por lo mismo. Además, ambos crearon la Fundación Bertín Osborne, que tiene justo este objetivo.

Bertín, muy preocupado por su hijo

Berín confesó en el 'Deluxe' que su gran miedo era pensar qué iba a ser de Kike una vez que él y su mujer muriesen: "Tú tienes que tener claro que esto es para siempre. Pero no solo para siempre, lo peor para nosotros es cuando no estemos. Ahora hago lo que haga falta, pero cuando no esté yo y no esté su madre... Eso es lo que me preocupa de verdad, lo que no me deja dormir".